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Komedyen Özgür Turhan'dan Deniz Bağdaş'la Boşanacağını İddia Eden Kullanıcıya İroni Dolu Cevap!

Komedyen Özgür Turhan'dan Deniz Bağdaş'la Boşanacağını İddia Eden Kullanıcıya İroni Dolu Cevap!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
11.08.2024 - 16:20

Sosyal medyanın en sevilen simalarından biri olan komedyen Özgür Turhan, eşiyle boşanacağına dair bir tweet atan kullanıcıya kapak gibi cevap verdi. Deniş Bağdaş'da konuya uzak kalamayıp goygoya dahil oldu.

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Sosyal medya mecralarını aktif olarak kullanıp da komedyen Özgür Turhan'a denk gelmeyen yoktur aranızda.

Sosyal medya mecralarını aktif olarak kullanıp da komedyen Özgür Turhan'a denk gelmeyen yoktur aranızda.

Geçtiğimiz aylarda sahneden düşerek tüm sevenlerini korkutan ünlü komedyenin sağlık durumu hakkındaki açıklamayı da eşi Deniz Bağdaş yapmıştı.

Geçtiğimiz aylarda sahneden düşerek tüm sevenlerini korkutan ünlü komedyenin sağlık durumu hakkındaki açıklamayı da eşi Deniz Bağdaş yapmıştı.

Detayları içeriğimizde vermiştik:

Zaman zaman yaptığı siyasi şakalarla gündeme damgasını vuran Özgür Turhan ile sosyal medyayı kendisi gibi aktif olarak kullanan Deniz Bağdaş, Youtube’da çektikleri Bozuk Mikrofon serisi ile büyük bir hayran kitlesi elde etmiş durumda.

Zaman zaman yaptığı siyasi şakalarla gündeme damgasını vuran Özgür Turhan ile sosyal medyayı kendisi gibi aktif olarak kullanan Deniz Bağdaş, Youtube’da çektikleri Bozuk Mikrofon serisi ile büyük bir hayran kitlesi elde etmiş durumda.

İkiliyi takip edenler bilir, dünya tatlısı bir oğulları bulunan eğlenceli çift hakkında bazı zamanlarda "boşanma" iddiaları ortaya atılıyor.

İkiliyi takip edenler bilir, dünya tatlısı bir oğulları bulunan eğlenceli çift hakkında bazı zamanlarda "boşanma" iddiaları ortaya atılıyor.

Geçtiğimiz gün "Özgür boşayacak zaten. Bozuk mikrofon programını çekmek için stüdyo satın aldılar. Onun parası çıksın. Tekmeyi basar." şeklinde bir paylaşım yapan X kullanıcısını affetmeyen Özgür Turhan'dan "Yanlış tek bir kelime bile yok" diyerek ironi dolu bir cevap geldi.

Geçtiğimiz gün "Özgür boşayacak zaten. Bozuk mikrofon programını çekmek için stüdyo satın aldılar. Onun parası çıksın. Tekmeyi basar." şeklinde bir paylaşım yapan X kullanıcısını affetmeyen Özgür Turhan'dan "Yanlış tek bir kelime bile yok" diyerek ironi dolu bir cevap geldi.
twitter.com
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Her şakasıyla kırıp geçiren Deniz Bağdaş da eşinin paylaşımına kayıtsız kalamayıp "Ne kadara satın aldın stüdyoyu ona göre ben boşarım belki" diyerek konuya dahil olunca takipçilerini kırdı geçirdi.

Her şakasıyla kırıp geçiren Deniz Bağdaş da eşinin paylaşımına kayıtsız kalamayıp "Ne kadara satın aldın stüdyoyu ona göre ben boşarım belki" diyerek konuya dahil olunca takipçilerini kırdı geçirdi.
twitter.com

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