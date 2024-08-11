Wanda Nara'dan Ayrılınca Kendini Gezmelere Veren Mauro Icardi, Lucas Torreira ile Alemlere Aktı!
Wanda Nara'dan Ayrılınca Kendini Gezmelere Veren Mauro Icardi, Lucas Torreira ile Alemlere Aktı!
Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra arkadaşları tarafından sık sık moral gezmesine götürülen Mauro Icardi bu sefer de Devrim Özkan'la ayrılan gözde bekar Lucas Torreira ile gece gezmesinde görüntülendi. Muhabir Online kameraları tarafından görüntülenen iki futbolcunun asık yüzleriyse gözden kaçmadı.
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Galatasaray'ın gözde futbolcusu Mauro Icardi ve olaylı aşkı Wanda Nara'nın boşanacağı iddiaları ortalığı fena karıştırmıştı hatırlarsanız. Wanda'nın Icardi'yi takipten çıktıktan sonra boşanmayı ilk ağızdan doğrulaması ve kararında net olduğunu belirtmesi gündemi iyice hareketlendirmişti.
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Bir küs bir barışık yürüttükleri evliliklerinin boşanma noktasına gelmesinden sonra ülkeyi terk eden Wanda Nara'nın ardından yüzü gülmeyen Icardi'nin antrenmanlarda bile alyansını çıkarmaması ve boynuna "Aşk" dövmesi yaptırması sarı-kırmızılı taraftarı bir hayli üzmüştü.
Her ne kadar şimdilerde biraz daha iyi gibi görünse de içten içe Wanda'yı özlediği söylenen Arjantinli futbolcunun moralini yükseltmek için devreye takım arkadaşları girmiş kendisini yemeğe çıkarmışlardı.
Galatasaray camiasının gönüllerine taht kuran Icardi'yi gece gezmelerine götüren son kişi, geçtiğimiz aylarda oyuncu Devrim Özkan'dan ayrılıp aşk acısı çektiği söylenen Lucas Torreira oldu.
Gözde bekarlar Icardi ve Torreira bu sefer Muhabir Online kameraları tarafından görüntülendi. Erkek erkeğe bir gece kulübüne giren ikilinin durgun yüzleri yine dikkatten kaçacak gibi değildi.
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Hadi gelin, kimler ne yorum yapmış bir beraber görelim...
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