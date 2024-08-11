Wanda Nara'dan Ayrılınca Kendini Gezmelere Veren Mauro Icardi, Lucas Torreira ile Alemlere Aktı!

Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra arkadaşları tarafından sık sık moral gezmesine götürülen Mauro Icardi bu sefer de Devrim Özkan'la ayrılan gözde bekar Lucas Torreira ile gece gezmesinde görüntülendi. Muhabir Online kameraları tarafından görüntülenen iki futbolcunun asık yüzleriyse gözden kaçmadı.