Yine Olmadı: Takım Arkadaşları Tarafından Moral Yemeğine Çıkarılan Icardi, Wanda Adını Duydukça Yüzü Düştü!
Yine Olmadı: Takım Arkadaşları Tarafından Moral Yemeğine Çıkarılan Icardi, Wanda Adını Duydukça Yüzü Düştü!
Takım arkadaşları Fernando Muslera ve Torreira tarafından 'moral' yemeğine çıkarılan Icardi, Wanda'nın adını duydukça morali düştü...
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Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmaya karar verdiği yönündeki iddialar ay başında ortalığı bir güzel karıştırmış, üstüne iddia olmaktan da çıkmıştı! Malumunuz Wanda, boşanmayı ilk ağızdan doğruladı ve kararının kesin olduğunu belirtti.
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Olayın Icardi tarafı ise Wanda kadar net değildi. Icardi, haberler yayıldığı gibi antrenmandan alyanslı pozlarını paylaşıp, ayrılmaya sıcak bakmadığının sinyallerini verdi.
Başka birtakım gelgitler de yaşandı, takipten çıkıldı, geri takibe alındı. Icardi'nin depresyona girdiği söylendi, Wanda'nın ise keyfi gayet yerindeydi. Fakat en bombası, geçtiğimiz günlerde Icardi'den gelen hamle oldu. Icardi, artık ne umut ettiyse Wanda Nara'nın paylaştığı üstsüz pozu hikayesine taşıdı ve alevler ateşler bıraktı...
Ama Wanda'dan pas gelmedi. Icardi severler, sırf Icardi'nin güzel hatrına belki Wanda'dan bir dönüş gelir diye umdu ama çıt bile çıkmadı. Aksine Wanda, kızlarıyla Miami tatiline gitti.
Hal böyle olunca, dün gece saatlerinde takım arkadaşları Icardi'nin yardımına koştu. Magazin Burada'nın haberine göre Fernando Muslera ve Torreira, aşk acısı çeken Icardi'yi moral yemeğine çıkarmaya karar verdi.
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Yemek çıkışında görüntülenen Icardi'ye peş peşe Wanda soruları soruldu. Icardi, Wanda'nın adını duydukça daha bir yüzü düştü... Bizce artık umudu kesip yolumuza bakmanın vaktidir! Pas vermeyene pas yok derler. Değil mi? 😂
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