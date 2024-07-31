Soracak Başka Adam mı Bulamadınız? Mahsun Kırmızıgül'e Simge'yle Icardi Sorulunca Verdiği Cevap Güldürdü!
Soracak Başka Adam mı Bulamadınız? Mahsun Kırmızıgül'e Simge'yle Icardi Sorulunca Verdiği Cevap Güldürdü!
Günlerdir gündemden düşmeyen Wanda ve Icardi boşanması beraberinde Simge'yi getirdi biliyorsunuz... 'Aşkın Olayım' şarkısıyla yıldız futbolcuyu bütünleştiren Simge'nin Icardi hayranlığı Mahsun Kırmızıgül'e soruldu! Neye uğradığını şaşıran Kırmızıgül'ün cevabı kahkaha attırdı 😂
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Ayın başından beri gündemden düşmeyen ana magazin konusu Icardi ve Wanda Nara'nın yabancı basında patladıktan kısa bir süre doğrulanan boşanma haberi biliyorsunuz!
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Icardi'yle Wanda'nın aşkı başından beri toksik, o yüzden her ne kadar Wanda hayatına devam ediyormuş, Icardi de sürünüyormuş gibi gözükse de her an her şey olabilir ve bu ikili barışabilir orası muallakta!
Fakat konunun nereden nasıl geliştiği bilinmez, bir de Simge ayağı var... "Aşkın Olayım" şarkısıyla Icardi'yi bütünleştiren ve ta o zamanlardan yıldız futbolcuya yanık olduğu düşünülen Simge'nin boşanma haberinin akabininde yaptığı paylaşımlar ve hareketler pek bir göndermeli bulunmuştu hatırlarsanız.
Şimdi içinizden "ne alaka ya?" diyeceğinize eminiz ama bu Icardi ve Simge konusu geçtiğimiz dakikalarda Magazin Burada muhabirleri tarafından dönüştürülerek Mahsun Kırmızıgül'e soruldu! 🙈
Muhabirin "Futbolcu ve şarkıcı aşkı yürür mü?" sorusu karşısında afallayan ve birkaç saniyeliğine derin bir sessizliğe gömülen Mahsun Kırmızıgül, "Oğlum ben... Beni karşınıza aldınız herhalde. Sanki konunun muhatabı benim. Ben nerden bileyim manyaklara bak ya!" diyerek kahkahalara boğuldu!😂
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Buyurun, işte o anlar:
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