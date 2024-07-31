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Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'ndan Hayvan Hakları Yasası'na Ayakta Alkışlanacak Tepki!

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'ndan Hayvan Hakları Yasası'na Ayakta Alkışlanacak Tepki!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
31.07.2024 - 19:53

Etimesgut Belediye Başkanı, oyuncu Erdal Beşikçioğlu sokak hayvanlarının öldürülmesine izin vermeyeceğini duyurdu. Kendi belediyesine bağlı ilçeler için sunduğu çözüm ise tüm belediyelere örnek olacak nitelikteydi!

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Muhalefetin tepki gösterdiği, 17 maddelik "Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Muhalefetin tepki gösterdiği, 17 maddelik "Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Oylamada 275 milletvekili kabul, 224 milletvekili ret oyu verdi. Bir milletvekili ise çekimser kaldı. Sokak hayvanlarına ötanazinin önünü açacağı düşünülen Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilmesi ülkenin büyük bir çoğunluğunu resmen ayağa kaldırdı.

Oylamada 275 milletvekili kabul, 224 milletvekili ret oyu verdi. Bir milletvekili ise çekimser kaldı. Sokak hayvanlarına ötanazinin önünü açacağı düşünülen Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilmesi ülkenin büyük bir çoğunluğunu resmen ayağa kaldırdı.

Kaçıranlar için yasa meclisten geçtikten sonra sıcağı sıcağına verilen tepkilerden bu yazımızda bahsetmiştik:

Ünlü isimlerden yağan tepkileri de bu yazımızda toplamıştık:

Geçtiğimiz dakikalarda bir tepki de Etimesgut Belediye Başkanı, oyuncu Erdal Beşikçioğlu'ndan geldi. Üstelik tepkisi havada kalan bir tepki değil, uygulamaya geçirilebilirse tüm belediyelere örnek teşkil edecek bir tepki oldu.

Geçtiğimiz dakikalarda bir tepki de Etimesgut Belediye Başkanı, oyuncu Erdal Beşikçioğlu'ndan geldi. Üstelik tepkisi havada kalan bir tepki değil, uygulamaya geçirilebilirse tüm belediyelere örnek teşkil edecek bir tepki oldu.

Sokak hayvanlarının öldürülmesine izin vermeyeceklerini, belediyenin bekçiye ihtiyacı olan onlarca binası bulunduğunu belirten Beşikçioğlu,

Sokak hayvanlarının öldürülmesine izin vermeyeceklerini, belediyenin bekçiye ihtiyacı olan onlarca binası bulunduğunu belirten Beşikçioğlu,

'Şimdi biz ne yapacağız bu yasa karşısında? Ben, belediye olarak bu can dostları, bu arkadaşları belediyede görevlendireceğim. Bu nasıl olacak? Bizim Fen İşleri'nin garajı var, park ve bahçelerin garajı var, tır otoparkımızın garajı var. Sosyal tesislerimize sahip çıkacak bir tane can dostuna ihtiyacımız var. Bizim elimizde onlarca bina var. Ve bu binalarda da birer bekçiye ihtiyacımız var' açıklamasında bulundu.

Sözlerini ise, " Bizim barınaklarımız artık bir rehabilitasyon merkezine, bir eğitim merkezine dönüşecek. Köpekleri, artık ben toplamayacağım, sizler getireceksiniz" diyerek bitirdi.

Sözlerini ise, " Bizim barınaklarımız artık bir rehabilitasyon merkezine, bir eğitim merkezine dönüşecek. Köpekleri, artık ben toplamayacağım, sizler getireceksiniz" diyerek bitirdi.

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