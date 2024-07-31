Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'ndan Hayvan Hakları Yasası'na Ayakta Alkışlanacak Tepki!

'Şimdi biz ne yapacağız bu yasa karşısında? Ben, belediye olarak bu can dostları, bu arkadaşları belediyede görevlendireceğim. Bu nasıl olacak? Bizim Fen İşleri'nin garajı var, park ve bahçelerin garajı var, tır otoparkımızın garajı var. Sosyal tesislerimize sahip çıkacak bir tane can dostuna ihtiyacımız var. Bizim elimizde onlarca bina var. Ve bu binalarda da birer bekçiye ihtiyacımız var' açıklamasında bulundu.