Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'ndan Hayvan Hakları Yasası'na Ayakta Alkışlanacak Tepki!
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'ndan Hayvan Hakları Yasası'na Ayakta Alkışlanacak Tepki!
Etimesgut Belediye Başkanı, oyuncu Erdal Beşikçioğlu sokak hayvanlarının öldürülmesine izin vermeyeceğini duyurdu. Kendi belediyesine bağlı ilçeler için sunduğu çözüm ise tüm belediyelere örnek olacak nitelikteydi!
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Muhalefetin tepki gösterdiği, 17 maddelik "Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
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Oylamada 275 milletvekili kabul, 224 milletvekili ret oyu verdi. Bir milletvekili ise çekimser kaldı. Sokak hayvanlarına ötanazinin önünü açacağı düşünülen Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilmesi ülkenin büyük bir çoğunluğunu resmen ayağa kaldırdı.
Geçtiğimiz dakikalarda bir tepki de Etimesgut Belediye Başkanı, oyuncu Erdal Beşikçioğlu'ndan geldi. Üstelik tepkisi havada kalan bir tepki değil, uygulamaya geçirilebilirse tüm belediyelere örnek teşkil edecek bir tepki oldu.
Sokak hayvanlarının öldürülmesine izin vermeyeceklerini, belediyenin bekçiye ihtiyacı olan onlarca binası bulunduğunu belirten Beşikçioğlu,
Sözlerini ise, " Bizim barınaklarımız artık bir rehabilitasyon merkezine, bir eğitim merkezine dönüşecek. Köpekleri, artık ben toplamayacağım, sizler getireceksiniz" diyerek bitirdi.
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