TBMM'den Geçen Sokak Hayvanı Yasası'na Ünlülerden Tepki Yağdı!
TBMM'den Geçen Sokak Hayvanı Yasası'na Ünlülerden Tepki Yağdı!
Tartışmalı sokak hayvanları düzenlemesi geçtiğimiz gece saatlerinde TBMM'den geçti. Sokak hayvanlarına ötanazinin önünü açacağı düşünülen Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilmesine ünlülerden tepki yağdı.
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