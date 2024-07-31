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TBMM'den Geçen Sokak Hayvanı Yasası'na Ünlülerden Tepki Yağdı!

TBMM'den Geçen Sokak Hayvanı Yasası'na Ünlülerden Tepki Yağdı!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
31.07.2024 - 09:07

Tartışmalı sokak hayvanları düzenlemesi geçtiğimiz gece saatlerinde TBMM'den geçti. Sokak hayvanlarına ötanazinin önünü açacağı düşünülen Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilmesine ünlülerden tepki yağdı.

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Pınar Deniz 👇🏻

Pınar Deniz 👇🏻

Sinem Kobal 👇🏻

Sinem Kobal 👇🏻

Danla Bilic 👇🏻

Danla Bilic 👇🏻

Bergüzar Korel 👇🏻

Bergüzar Korel 👇🏻

Berfu Yenenler 👇🏻

Berfu Yenenler 👇🏻
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Ezgi Mola 👇🏻

Ezgi Mola 👇🏻

Aslı Enver 👇🏻

Aslı Enver 👇🏻

Kerimcan Durmaz 👇🏻

Kerimcan Durmaz 👇🏻

Çağla Şıkel

Çağla Şıkel

Gülben Ergen 👇🏻

Gülben Ergen 👇🏻

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