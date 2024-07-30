Mazhar Alanson'un Kaslı Görünümüyle Meşhur Eşi Biricik Suden, Takipçisinin 'Erkek Gibi' Yorumuna Sert Çıkıştı!
Mazhar Alanson'un Kaslı Görünümüyle Meşhur Eşi Biricik Suden, Takipçisinin 'Erkek Gibi' Yorumuna Sert Çıkıştı!
Kaslı pozlarıyla adından sıkça söz ettiren Biricik Suden, bir sosyal medya kullanıcısının kendisine yaptığı yoruma çok sert çıkıştı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü sanatçı Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Moda tasarımcısı olarak tanıdığımız Biricik Suden, şimdilerde sosyal medyada ürettiği içerikler ile ön plana çıkıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzun süredir büyük bir azimle spor yaptığı anları takipçileriyle paylaşan Biricik Suden, kasları ve spor sevdası ile de sık sık gündem oluyor biliyorsunuz ki.
Beslenme, yaşam ve motivasyon koçluğu da yapan 61 yaşındaki ünlü isim, fiziğiyle ve azmiyle takipçilerinden övgü dolu yorumlar alsa da kimi zaman eleştirilerin odağı oluyor.
Sivri diliyle de meşhur olan ünlü isim bazen eleştirilere cevap vermekten de geri durmuyor biliyorsunuz ki. İşte yine o anlardan birindeyiz. Yani Biricik Suden'in dayanamayıp bir takipçisine sert çıkıştığı o nadir anlardan!
Ünlü isim bir takipçisinden gelen "Biricik hanim özür dilerim ama nasıl desem kollarınız sar beni kollarına diyeceğim bir erkek gibi" yorumuna çok sinirlenince sert çıkıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Biricik Suden, takipçisinin yorumuna "Allah kimseyi bu kadar erkeğe hasret bırakmasın" cümleleriyle cevap verdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın