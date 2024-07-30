Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Veda Ettiler: Kenan Işık İçin Atatürk Kültür Merkezi’nde Düzenlenen Cenaze Töreniyle Son Yolculuğuna Uğurlandı

Veda Ettiler: Kenan Işık İçin Atatürk Kültür Merkezi’nde Düzenlenen Cenaze Töreniyle Son Yolculuğuna Uğurlandı

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 12:35

2014 yılında saunada düşüp beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu ve unutulmaz sunucu Kenan Işık 76 yaşında geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Ünlü ismin cenaze töreni Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

2014 yılında saunada düşüp beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu ve sunucu Kenan Işık, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.

2014 yılında saunada düşüp beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu ve sunucu Kenan Işık, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Ünlü ismin vefatının ardından ise birçok ünlü isimden baş sağlığı mesajı yayınlamış, üzüntüsünü dile getirmişti.

Ünlü ismin vefatının ardından ise birçok ünlü isimden baş sağlığı mesajı yayınlamış, üzüntüsünü dile getirmişti.

O anların detaylarını da burada anlatmıştık 👇🏻

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının efsane sunucusu Kenan Işık'ın cenaze töreni geçtiğimiz saatlerde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının efsane sunucusu Kenan Işık'ın cenaze töreni geçtiğimiz saatlerde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Veda töreni için ünlü ismin naaşı Atatürk Kültür Merkezi’ne getirilirken, Işık'ın cenaze törenine ünlü isimler akın etti.

Veda töreni için ünlü ismin naaşı Atatürk Kültür Merkezi’ne getirilirken, Işık'ın cenaze törenine ünlü isimler akın etti.

Tamer Karadağlı, Ekrem İmamoğlu gibi isimlerin katıldığı törende, Işık'ın büyük oğlu da sahneye çıkarak konuşma yaptı. Kenan Işık'ın gelini ve torununun da katıldığı törende ünlü ismin torunu "Ona her gün günlük olayları anlatıyordum" açıklamalarında bulundu.

Tamer Karadağlı, Ekrem İmamoğlu gibi isimlerin katıldığı törende, Işık'ın büyük oğlu da sahneye çıkarak konuşma yaptı. Kenan Işık'ın gelini ve torununun da katıldığı törende ünlü ismin torunu "Ona her gün günlük olayları anlatıyordum" açıklamalarında bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kenan Işık'ın gelini ise "Biz her zaman uyanacağını düşündük çok üzgünüz. Oğlum 9 yaşında onun sağlıklı halini hiçbir zaman göremedi" açıklamalarında bulundu.

Kenan Işık'ın gelini ise "Biz her zaman uyanacağını düşündük çok üzgünüz. Oğlum 9 yaşında onun sağlıklı halini hiçbir zaman göremedi" açıklamalarında bulundu.

Kenan Işık’ın kardeşi Mehmet Engiz Işık da Kenan Işık'dan bahsederken gözyaşlarına güçlükle hakim oldu 👇🏻

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın