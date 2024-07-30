Veda Ettiler: Kenan Işık İçin Atatürk Kültür Merkezi’nde Düzenlenen Cenaze Töreniyle Son Yolculuğuna Uğurlandı
Veda Ettiler: Kenan Işık İçin Atatürk Kültür Merkezi’nde Düzenlenen Cenaze Töreniyle Son Yolculuğuna Uğurlandı
2014 yılında saunada düşüp beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu ve unutulmaz sunucu Kenan Işık 76 yaşında geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Ünlü ismin cenaze töreni Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
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2014 yılında saunada düşüp beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu ve sunucu Kenan Işık, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.
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Ünlü ismin vefatının ardından ise birçok ünlü isimden baş sağlığı mesajı yayınlamış, üzüntüsünü dile getirmişti.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının efsane sunucusu Kenan Işık'ın cenaze töreni geçtiğimiz saatlerde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.
Veda töreni için ünlü ismin naaşı Atatürk Kültür Merkezi’ne getirilirken, Işık'ın cenaze törenine ünlü isimler akın etti.
Tamer Karadağlı, Ekrem İmamoğlu gibi isimlerin katıldığı törende, Işık'ın büyük oğlu da sahneye çıkarak konuşma yaptı. Kenan Işık'ın gelini ve torununun da katıldığı törende ünlü ismin torunu "Ona her gün günlük olayları anlatıyordum" açıklamalarında bulundu.
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Kenan Işık'ın gelini ise "Biz her zaman uyanacağını düşündük çok üzgünüz. Oğlum 9 yaşında onun sağlıklı halini hiçbir zaman göremedi" açıklamalarında bulundu.
Kenan Işık’ın kardeşi Mehmet Engiz Işık da Kenan Işık'dan bahsederken gözyaşlarına güçlükle hakim oldu 👇🏻
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