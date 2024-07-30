Safiye Soyman, Oğlu Harun'un MS Hastalığına Yakalandığı İlk Zamandan Bir Kare Paylaşarak Acısını Haykırdı!
Safiye Soyman, Oğlu Harun'un MS Hastalığına Yakalandığı İlk Zamandan Bir Kare Paylaşarak Acısını Haykırdı!
Safiye Soyman'ın 24 yıldır MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun geçtiğimiz günlerde vefat etmişti. Oğlu Harun'un ilk teşhis konulduğu zamandan bir fotoğrafını paylaşan Soyman, acısını haykırdı.
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Faik Öztürk ile olan evliliğiyle ve paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Safiye Soyman'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü isim 24 yıldır MS hastalığıyla mücadele veren oğlu Harun Akaröz'e olan düşkünlüğü ile de sık sık gündeme geliyordu hatırlarsanız.
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Geçtiğimiz günlerde ise Safiye Soyman ve oğlu Harun'dan acı haber gelmiş, Soyman, gece saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Akaröz'ün solunum yetmezliğine bağlı şikayet üzerine götürüldüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Akaröz'ün cenazesi 28 Temmuz günü defnedilirken, cenaze törenine ünlü isimler akın etmiş, Soyman'a sevenlerinden destek mesajları yağmıştı.
Safiye Soyman, geçtiğimiz saatlerde ise oğlu Harun'a ilk MS teşhisi konulduğu zamandan bir fotoğraf paylaşarak acısını dile getirdi.
Soyman paylaşımına "Oğlumun ilk MS teşhisi konulduğu zaman Ah Ah yavrum hep yaşayacaksın benim gönlümde Mekanın cennet olsun canım oğlum canım yavrum🤲 meleksin melekler gibi gittin🤲" notunu düşerken 👇🏻
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Ünlü ismin paylaşımına Banu Altan başta olmak üzere birçok kişiden baş sağlığı yorumu geldi 👇🏻
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