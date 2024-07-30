Şeyma Subaşı'ya Instagram Hesabından Gizli Reklam Yaptığı Gerekçesiyle 550 Bin TL Ceza!
Şeyma Subaşı'ya Instagram Hesabından Gizli Reklam Yaptığı Gerekçesiyle 550 Bin TL Ceza!
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Instagram hesabında gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin TL ceza ödeyecek!
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Acun Ilıcalı'yla yaşadığı aşk sayesinde hayatımıza giren, girdiği günden beri de sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Şeyma Subaşı'yı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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En eski influencer'lardan biri olan, gezmediği yer kalmayan, her anını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Şeyma Subaşı'nı takip ediyorsanız bitmek bilmeyen hikayelerine de mutlaka denk gelmişsinizdir.
Ünlü isim, hikayelerinde genelde gezdiğini, gördüğünü, yediğini, içtiğini paylaşsa da tekstilden mücevhere birçok markanın reklamını da yapıyor biliyorsunuz ki.
Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre farklı tarihlerde beş farklı markanın reklamını yapan ancak bunu gizlediği tespit edilen ünlü influencer'a Ticaret Bakanlığı tarafından 550 bin TL ceza kesildi.
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