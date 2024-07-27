Shop mu Gerçek mi? Tatil Karelerini Art Arda Sıralayan Zeynep Bastık'ın Ayakları Dillere Fena Düştü!
Shop mu Gerçek mi? Tatil Karelerini Art Arda Sıralayan Zeynep Bastık'ın Ayakları Dillere Fena Düştü!
Sevgilisi Serkay Tütüncü ile tatilin keyfini çıkaran Zeynep Bastık'ın son paylaşımında sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmayan ayak detayı dillere fena düştü!
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Söylediği cover şarkılar ile yükselişe geçen ve zaman içerisinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Zeynep Bastık, özellikle son zamanlarda çıkardığı "Lan" parçası ile sosyal medyayı sallayan isimlerden bir tanesi biliyorsunuz ki.
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Şimdilerde Serkay Tütüncü ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı hem özel hayatı hem kariyeri hem de paylaşımları ile magazin gündeminin de en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Kenan Doğulu'nun doğum günü partisinde dudak dudağa görüntülenen ve önceleri "ortada net bir şey yok" açıklamalarında bulunan çift, şimdilerde ilişkilerini gizlemeden yaşıyor! Hatta şimdilerde de tatilin keyfini çıkarıyor.
Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Zeynep Bastık da tatil karelerini takipçileriyle paylaşması es geçmiyor tabii.
Ünlü şarkıcının geçtiğimiz saatlerde paylaştığı son pozları da yine beğeni yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmayan ayak detayı ise dillere fena düştü efendim! Gelin, Zeynep Bastık'ın ayaklarına kim ne demiş birlikte bakalım.
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