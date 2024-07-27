MS Hastası Oğlu Vefat Etmişti: Safiye Soyman'ın Biricik Arkadaşı Seda Sayan Cenazeye Gidemeyeceğini Açıkladı!
MS Hastası Oğlu Vefat Etmişti: Safiye Soyman'ın Biricik Arkadaşı Seda Sayan Cenazeye Gidemeyeceğini Açıkladı!
Safiye Soyman'ın 24 yıldır MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun geçtiğimiz saatlerde vefat etmişti. Soyman'ın biricik arkadaşı Seda Sayan cenazeye gidemeyeceğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Faik Öztürk ile olan evliliğiyle ve paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Safiye Soyman'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü isim 24 yıldır MS hastalığıyla mücadele veren oğlu Harun Akaröz'e olan düşkünlüğüyle de çok konuşuluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son olarak oğlunun durumunun stabil olduğunu söyleyen ve ona köy havasının daha iyi geleceğini düşündüğü için Burdur'un Ağlasun ilçesinde bir ev yaptıran Safiye Soyman'dan geçtiğimiz saatlerde acı haber gelmişti.
Soyman, gece saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Akaröz'ün solunum yetmezliğine bağlı şikayet üzerine götürüldüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Faik Öztürk ise Akaröz'ün vefatının ardından "Canımız, oğlumuz Harun Akaröz'ü kaybettik.Cenazesi 28 Temmuz pazar günü ikindi namazına müteakip Bodrum Gundogan merkez camiinden, gundogan belde mezarlığına defnedilecektir." notunu düştüğü bir paylaşım yapmıştı.
Bir süredir eşi ÇAğlar Ökten ile Amerika'da olan Safiye Soyman'ın biricik dostu Seda Sayan ise Harun'un cenazesine uygun uçuş bulamadığı için katılamayacağını belirtti ve “Burada göndermek dışında elimden başka bir şey gelmiyor” açıklamalarında bulundu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.