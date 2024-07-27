Benzerlikleri İlk Günden Beri Tartışılıyordu: İbrahim Tatlıses ve İkizlerin Pozu "Bu Kadar da Olmaz!" Dedirtti
Benzerlikleri İlk Günden Beri Tartışılıyordu: İbrahim Tatlıses ve İkizlerin Pozu "Bu Kadar da Olmaz!" Dedirtti
Yasemin Şefkatli doğum yaptığı ilk günden beri ikizlerin İbrahim Tatlıses ile olan benzerliği gündemdeydi. Dede-torunlarda ilk poz geldi. Görenlere 'benzerliğin de bu kadarı' dedirtti.
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2017'de aşk yaşamaya başlayan 2021 yılında ise görkemli ve asil bir düğün ile dünyaevine giren Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çiftini mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Evliliklerin ikinci yılında ikiz bebek haberi ile hem şaşırtan hem hayranlarını mest eden Tatlıses çifti, 22 Ocak'ta babalarının isimlerini de yaşatacak ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarını almışlardı.
Birçok ünlü isim gibi onlar da bebeklerinin yüzlerini göstermemeyi tercih etmişlerdi ta ki geçtiğimiz haftalarda ünlü çiftten tam bir mutlu aile tablosu pozu gelene kadar. Emir ve Ayel'in yüzünü ilk kez görenler ise ikizleri dedeleri İbrahim Tatlıses'e benzetmekten kendilerini alıkoyamadı hatırlarsanız.
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in her yeni paylaşımında "bebekler dedelerine ne kadar benziyor" yorumları eksik olmazken, İdo Tatlıses geçtiğimiz saatlerde ikizlerin dedeleri ile ilk pozunu paylaştı!
Emir ve Ayel ile ayrı ayrı fotoğraf çekilen İbrahim Tatlıses'in mutluluğu yüzünden okunurken ikizlerin dedelerine olan benzerliği ise "hık demiş burnundan düşmüş" dedirtti.
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Sizce Emir ve Ayel ikizler dedelerine benziyor mu?
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