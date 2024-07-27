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Yaptırdığı Estetiklerle Yetinmeyen Seda Sayan Son Paylaşımında Filtreyi Arşa Çıkarınca Yine Dillere Düştü!

Yaptırdığı Estetiklerle Yetinmeyen Seda Sayan Son Paylaşımında Filtreyi Arşa Çıkarınca Yine Dillere Düştü!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
27.07.2024 - 17:48

Yaptırdığı estetiklerle sık sık gündeme gelen Seda Sayan son paylaşımında filtreyi abartınca dillere fena düştü.

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Sabahların sultanı, polemiklerin kraliçesi Seda Sayan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi hem dobra hem cesur hem de oldukça ikonik bir karakter.

Sabahların sultanı, polemiklerin kraliçesi Seda Sayan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi hem dobra hem cesur hem de oldukça ikonik bir karakter.

Biliyorsunuz ki kendisinin yıllara meydan okuyan da bir güzelliği var. Sayan'ın güzelliğine diyecek bir şey yok tabii ama doğal mı derseniz hayır. Zaten kendisi de estetiklerini paylaşmaktan hiç çekinmiyor.

Biliyorsunuz ki kendisinin yıllara meydan okuyan da bir güzelliği var. Sayan'ın güzelliğine diyecek bir şey yok tabii ama doğal mı derseniz hayır. Zaten kendisi de estetiklerini paylaşmaktan hiç çekinmiyor.

Güzellik düşkünlüğü yüzünden yüzüne ve göğsüne sünnet derisi bile enjekte ettiren ünlü isim, genç görünmeye de dış görünüşüne de epey önem veriyor.

Güzellik düşkünlüğü yüzünden yüzüne ve göğsüne sünnet derisi bile enjekte ettiren ünlü isim, genç görünmeye de dış görünüşüne de epey önem veriyor.

Peki yetiyor mu derseniz tabii ki de hayır! Estetikleriyle yetinemeyen Seda Sayan, son paylaşımında filtreyi biraz fazla abartınca dillere fena düştü!

Peki yetiyor mu derseniz tabii ki de hayır! Estetikleriyle yetinemeyen Seda Sayan, son paylaşımında filtreyi biraz fazla abartınca dillere fena düştü!

Gelin, Seda Sayan'ın son paylaşımına kim ne dedi birlikte bakalım!

Gelin, Seda Sayan'ın son paylaşımına kim ne dedi birlikte bakalım!
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