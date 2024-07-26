Ebru Gündeş Ayrılık Haberlerinin Ardından Nispet Yapar Gibi Eşi Murat Özdemir'le Fotoğraf Paylaştı!
Ebru Gündeş Ayrılık Haberlerinin Ardından Nispet Yapar Gibi Eşi Murat Özdemir'le Fotoğraf Paylaştı!
Bir süredir Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir'den boşanacağı iddia ediliyordu. Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'ten ayrılık haberlerine nispet niyetinde fotoğraf geldi. Tuğba Ekinci'nin yorumu ise olay oldu!
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Sesiyle yıllardır milyonları kendine hayran bırakan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü şarkıcı başarılı kariyerinin yanısıra özel hayatı ile de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
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Ünlü şarkıcının geçtiğimiz aylarda kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi ile Dubai'de gizlice evlenmesi de magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı hatırlarsanız!
4. kez evlenen Ebru Gündeş, gelinlikli son pozlarından sonra eşiyle birlikte sırra kadem basmış, ikiliyi bir daha yan yana pek görememiştik.
Hatta son dönemlerde bazı magazin sayfalarında ikilinin ayrılacağına dair iddialar bile dolaşmaya başlamıştı.
İddiaları gören Ebru Gündeş ise ayrılık haberlerine cevap niteliğinde pozu ile geldi! Eşi Murat Özdemir'le bir karesini paylaşan Gündeş, paylaşımına "İyi ki1 notunu düştü.
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Tuğba Ekinci'nin Gündeş'in paylaşımına yaptığı yorum ise herkesi şaşırttı!
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