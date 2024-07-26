Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri
Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri
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X'i Instagram zannediyor olabilir mi?
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"Geri döndüm" diyor diye yorumladık!
Bir erkeğin maksimum dileği...
Bu bilgi olmasa ne yapardık bilmiyoruz.
İsyanlarda!
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Yapıyor bu tatili!
Biz de bilemiyoruz...
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