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Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri

Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
26.07.2024 - 20:27

Instagram'ı aşıp derdini Twitter'da da (X) anlatmaya ant içen ünlülerin bu hafta attıkları en komik tweetleri sizler için derledik!

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X'i Instagram zannediyor olabilir mi?

X'i Instagram zannediyor olabilir mi?
twitter.com

"Geri döndüm" diyor diye yorumladık!

"Geri döndüm" diyor diye yorumladık!
twitter.com

Bir erkeğin maksimum dileği...

Bir erkeğin maksimum dileği...
twitter.com

Bu bilgi olmasa ne yapardık bilmiyoruz.

Bu bilgi olmasa ne yapardık bilmiyoruz.
twitter.com

İsyanlarda!

İsyanlarda!
twitter.com
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👇🏻

👇🏻
twitter.com

Yapıyor bu tatili!

Yapıyor bu tatili!
twitter.com

Biz de bilemiyoruz...

Biz de bilemiyoruz...
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
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