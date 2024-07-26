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Kayınvalideden Onay Alan Serenay Sarıkaya'nın Sevgilisi Mert Demir'le Ev Bakmaya Çıktığı İddia Edildi!

Kayınvalideden Onay Alan Serenay Sarıkaya'nın Sevgilisi Mert Demir'le Ev Bakmaya Çıktığı İddia Edildi!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
26.07.2024 - 19:47

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre geçtiğimiz günlerde sevgilisi Mert Demir ile Rumeli Hisarı’nda bir apartmandan çıkarken görüntülenen Serenay Sarıkaya'nın sevgilisiyle ev baktığı iddia edildi.

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Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in herkesi şaşırtan ilişkisi aylardır magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri biliyorsunuz ki.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in herkesi şaşırtan ilişkisi aylardır magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri biliyorsunuz ki.

Kimilerinin PR ilişkisi olduğunu iddia ettiği, kimilerinin her detayını eleştirdiği kimilerinin de yakıştırdığı çiftimiz eleştirilere pek kulak asmadan aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor.

Kimilerinin PR ilişkisi olduğunu iddia ettiği, kimilerinin her detayını eleştirdiği kimilerinin de yakıştırdığı çiftimiz eleştirilere pek kulak asmadan aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor.

Hatta Serenay Sarıkaya, Mert Demir baskılı tişörtü ile sevgilisinin konserinde eğleniyor, Instagram paylaşımlarına yaptığı yorumlar ile adeta "aşığım" diye haykırıyor.

Hatta Serenay Sarıkaya, Mert Demir baskılı tişörtü ile sevgilisinin konserinde eğleniyor, Instagram paylaşımlarına yaptığı yorumlar ile adeta "aşığım" diye haykırıyor.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Mert Demir'in annesi Sarıkaya hakkında ilk kez konuşmuş ve ikilinin ilişkisini onayladığını açıklamıştı. Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre geçtiğimiz günlerde sevgilisi Mert Demir ile Rumeli Hisarı’nda bir apartmandan çıkarken görüntülenen Serenay Sarıkaya'nın sevgilisiyle ev baktığı iddia edildi.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Mert Demir'in annesi Sarıkaya hakkında ilk kez konuşmuş ve ikilinin ilişkisini onayladığını açıklamıştı. Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre geçtiğimiz günlerde sevgilisi Mert Demir ile Rumeli Hisarı’nda bir apartmandan çıkarken görüntülenen Serenay Sarıkaya'nın sevgilisiyle ev baktığı iddia edildi.

Acaba Mert Demir ve Serenay Sarıkaya çifti ilişkilerini bir adım öteye taşımak için kayınvalide onayı mı bekliyordu? Yorumlarda buluşalım!

Acaba Mert Demir ve Serenay Sarıkaya çifti ilişkilerini bir adım öteye taşımak için kayınvalide onayı mı bekliyordu? Yorumlarda buluşalım!

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garibann

mert 3 ay için masraf yapma kardeşim