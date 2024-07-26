Gençleşmişler Resmen: Protez Saçlarıyla Bambaşka Birine Dönüşen Ünlü Erkeklerin Eski ve Yeni Halleri!
Gençleşmişler Resmen: Protez Saçlarıyla Bambaşka Birine Dönüşen Ünlü Erkeklerin Eski ve Yeni Halleri!
Saç hem erkeğin hem kadının en büyük makyajı biliyorsunuz ki. Hatta birçoğumuz 'kötü saç günleri'nde evden bile çıkmak istemeyiz. Birçok ünlü erkek de bu soruna kökten çözüm bularak protez saçlarıyla adeta bambaşka birine dönüştüler! Gelin protez saç kullanan ünlü isimlerin eski ve yeni hallerine birlikte bakalım!
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Protez saç uygulaması, saç dökülmesi ya da saç kaybı yaşayan kişilerin saçlarını geri kazanmalarına yardımcı olan bir tedavi yöntemi biliyorsunuz ki.
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Tabii kötü saç görünüme çözüm sunan protez saç uygulamasını birçok ünlümüzün de kullandığından mutlaka haberdarsınızdır. Ama biz bilmeyenler için bir kez daha anlatalım. Gelin, protez saç ile bambaşka birine dönüşen ünlü isimlerin eski ve yeni hallerine birlikte bakalım!
Enis Arıkan
Hikayesini dinlemek isteyenleri de şöyle alalım 👇🏻
Kemal Doğulu
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Bülent Serttaş
Murat Boz
Mustafa Ceceli
Nuri Alço
Oktay Kaynarca
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Oğuzhan Koç
Rıza Kocaoğlu
Yusuf Demirkol
Fatih Ürek
Erol Evgin
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Selami Şahin
Tolga Karel
Danilo Zanna
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