Gençleşmişler Resmen: Protez Saçlarıyla Bambaşka Birine Dönüşen Ünlü Erkeklerin Eski ve Yeni Halleri!

Saç hem erkeğin hem kadının en büyük makyajı biliyorsunuz ki. Hatta birçoğumuz 'kötü saç günleri'nde evden bile çıkmak istemeyiz. Birçok ünlü erkek de bu soruna kökten çözüm bularak protez saçlarıyla adeta bambaşka birine dönüştüler! Gelin protez saç kullanan ünlü isimlerin eski ve yeni hallerine birlikte bakalım!