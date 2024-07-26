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Gençleşmişler Resmen: Protez Saçlarıyla Bambaşka Birine Dönüşen Ünlü Erkeklerin Eski ve Yeni Halleri!

Gençleşmişler Resmen: Protez Saçlarıyla Bambaşka Birine Dönüşen Ünlü Erkeklerin Eski ve Yeni Halleri!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
26.07.2024 - 11:59

Saç hem erkeğin hem kadının en büyük makyajı biliyorsunuz ki. Hatta birçoğumuz 'kötü saç günleri'nde evden bile çıkmak istemeyiz. Birçok ünlü erkek de bu soruna kökten çözüm bularak protez saçlarıyla adeta bambaşka birine dönüştüler! Gelin protez saç kullanan ünlü isimlerin eski ve yeni hallerine birlikte bakalım!

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Protez saç uygulaması, saç dökülmesi ya da saç kaybı yaşayan kişilerin saçlarını geri kazanmalarına yardımcı olan bir tedavi yöntemi biliyorsunuz ki.

Protez saç uygulaması, saç dökülmesi ya da saç kaybı yaşayan kişilerin saçlarını geri kazanmalarına yardımcı olan bir tedavi yöntemi biliyorsunuz ki.

Gerçek insan saçından yapılan protez saçlar, istediğiniz gibi şekillenebilmenin yanı sıra doğal görünümüyle de birçok kişi tarafından tercih edilir.

Tabii kötü saç görünüme çözüm sunan protez saç uygulamasını birçok ünlümüzün de kullandığından mutlaka haberdarsınızdır. Ama biz bilmeyenler için bir kez daha anlatalım. Gelin, protez saç ile bambaşka birine dönüşen ünlü isimlerin eski ve yeni hallerine birlikte bakalım!

Tabii kötü saç görünüme çözüm sunan protez saç uygulamasını birçok ünlümüzün de kullandığından mutlaka haberdarsınızdır. Ama biz bilmeyenler için bir kez daha anlatalım. Gelin, protez saç ile bambaşka birine dönüşen ünlü isimlerin eski ve yeni hallerine birlikte bakalım!

Enis Arıkan

Enis Arıkan

Kendisi saçlarının protez olduğunu her yerde haykıra haykıra açıklamaktan asla çekinmiyor biliyorsunuz ki. Hatta bazen ipin ucunu kaçırıp diğer protez saç kullanan ünlülerin isimlerini bile ağzından kaçırıyor!

Hikayesini dinlemek isteyenleri de şöyle alalım 👇🏻

Kemal Doğulu

Kemal Doğulu

Kemal Doğulu, zor günler yaşadıktan sonra saçlarında seyrelme yaşamış ve çözümü protez saç kullanmakta bulmuş!

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Bülent Serttaş

Bülent Serttaş

Bülent Serttaş da tıpkı Enis Arıkan gibi protez saç kullandığını saklamayan ünlü isimlerimizden biri.

Murat Boz

Murat Boz

Mustafa Ceceli

Mustafa Ceceli

Nuri Alço

Nuri Alço

Yeşilçam'ın kötü ismi de protez saçsız yapamayanlardan!

Oktay Kaynarca

Oktay Kaynarca
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Oğuzhan Koç

Oğuzhan Koç

Çok Güzel Hareketler Bunlar döneminde genç kızların sevgilisi olan, şarkıları dilimize dolanan ünlü isim önce saç ektirse de o da sonra protez saç kullanmaya başlamış!

Rıza Kocaoğlu

Rıza Kocaoğlu

Yusuf Demirkol

Yusuf Demirkol

Fatih Ürek

Fatih Ürek

Fatih Ürek, oynadığı bir film dışında asla saç protezini çıkarmayan ünlülerimizden biri.

Erol Evgin

Erol Evgin
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Selami Şahin

Selami Şahin

Bilinen en eski protez saçlı ünlü isim Selami Şahin olabilir! Muhtemelen ünlü isim protez saç popüler olmadan önce de peruk kullanıyordu.

Tolga Karel

Tolga Karel

Danilo Zanna

Danilo Zanna

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