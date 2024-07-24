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Pınar Altuğ'un "Aldatan Kadın mısınız?" Sorusunu Soran Spikere "Sana Ne" Çıkışı Olay Oldu!

Pınar Altuğ'un "Aldatan Kadın mısınız?" Sorusunu Soran Spikere "Sana Ne" Çıkışı Olay Oldu!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
24.07.2024 - 11:48

Haber Global'in programına konuk olan Pınar Altuğ kendisine sorulan 'Aldatan kadın mısınız?' sorusuna sert çıkıştı!

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Hafızalara Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ile kazınan Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Hafızalara Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ile kazınan Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Yağmur Atacan'la yaklaşık 16 yıldır evli olan ünlü oyuncu bazen özel hayatı ve açıklamaları ile eleştiri toplasa da yeri geldiğinde lafı gediğine koymaktan da hiç çekinmiyor.

Yağmur Atacan'la yaklaşık 16 yıldır evli olan ünlü oyuncu bazen özel hayatı ve açıklamaları ile eleştiri toplasa da yeri geldiğinde lafı gediğine koymaktan da hiç çekinmiyor.

Geçtiğimiz günlerde Haber Global'in programına konuk olan ünlü oyuncu bu kez de samimi açıklamaları ile gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde Haber Global'in programına konuk olan ünlü oyuncu bu kez de samimi açıklamaları ile gündeme geldi.

Spikerin "Aldatan kadın mısınız?" sorusu karşısında çok sinirlenen Pınar Altuğ'un "Sana ne" çıkışı ise olay oldu.

Spikerin "Aldatan kadın mısınız?" sorusu karşısında çok sinirlenen Pınar Altuğ'un "Sana ne" çıkışı ise olay oldu.

"Ben evlenirken neden seviyorsun diye sordunuz mu? Boşanırken neden soruyorsunuz?" diyen Pınar Altuğ, "Aldatan kadın mısınız?" sorusuna sert çıkıştı!

"Ben evlenirken neden seviyorsun diye sordunuz mu? Boşanırken neden soruyorsunuz?" diyen Pınar Altuğ, "Aldatan kadın mısınız?" sorusuna sert çıkıştı!
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Pınar Altuğ'un açıklamalarının tamamını izlemek isterseniz 👇🏻

Gelin, sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına da bir bakalım👇🏻

Gelin, sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına da bir bakalım👇🏻

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