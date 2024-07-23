Camide Klip Çekmişlerdi: Reynmen'den Yoğun İstek Üzerine "Renklensin Gecelerimiz"in İslami Versiyonu Geldi!
Camide Klip Çekmişlerdi: Reynmen'den Yoğun İstek Üzerine "Renklensin Gecelerimiz"in İslami Versiyonu Geldi!
Bir genç, ünlü şarkıcı Reynmen'in milyonlarca dinlenme alan 'Renklensin' şarkısının İslami versiyonunu yapmış, camide çektiği kliple gündem olmuştu. Reynmen'den yoğun istek üzerine Renklensin Gecelerimiz'in İslami versiyonu geldi.
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Geçtiğimiz günlerde bir genç, ünlü şarkıcı Reynmen'in Renklensin şarkısının İslami versiyonunu yapmıştı hatırlarsanız.
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Şarkının sözlerini 'Renklensin Camilerimiz' olarak değiştiren gencin camide çektiği video klip de olay olmuştu.
Ünlü şarkıcı Reynmen ise geçtiğimiz saatlerde Renklensin Gecelerimiz'in İslami versiyonunu seslendirerek olaya kitabın ortasından giriş yaptı.
İşte o anlar 👇🏻
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Ünlü şarkıcı Reynmen mi? ya sizin şu abartılı ifadelerinize ifrit oluyorum! Ergen youtuberi iki saçma şarkıyla şarkıcı da yaptınız ya aferin size. keşke habe... Devamını Gör
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