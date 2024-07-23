Armağan Çağlayan, "Bodrum Batarsa Türkiye de Batar" Diyen Ömer Faruk Dengiz'e Sert Çıkıştı!
Armağan Çağlayan, "Bodrum Batarsa Türkiye de Batar" Diyen Ömer Faruk Dengiz'e Sert Çıkıştı!
Son dönemlerde Bodrum'daki mekanların müşteri konusunda yaşadığı sıkıntılar gündemdeydi biliyorsunuz ki. Armağan Çağlayan ise 'Bodrum batarsa Türkiye de batar' diyen Bodrum Otelciler Birliği Başkanı'na sert çıkıştı.
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Yaz başından bu güne kadar fahiş fiyatlar nedeniyle tepki toplayan Bodrum mekanları, müşteri eksikliğinden şikayet ediyordu hatırlarsanız. Hatta Bodrum'daki mekan sahiplerinin para ile müşteri ilanı verdiği bile iddia edilmişti.
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Daha sonra ise Bodrum Otelciler Birliği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, ''Bodrum batarsa Türkiye batar'' açıklaması ile tepki çekmişti.
"Türkiye'de en çok vergi veren illerin başında Muğla geliyor. Bodrum'da batarsa, Türkiye de batar. Turizm biterse, Türkiye de biter." diyen Dengiz, Bodrum'un pahalı olmadığını savunmuştu.
Armağan Çağlayan ise geçtiğimiz saatlerde Ömer Faruk Dengiz'e verdiği tepki ile gündeme geldi.
"E ne yapalım, Bodrum’a gelip 1000 TL’ye lahmacun mu yiyelim?" diyen Çağlayan, Bodrum Otelciler Birliği Başkanı'na sert çıkıştı.
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