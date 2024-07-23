Armağan Çağlayan, "Bodrum Batarsa Türkiye de Batar" Diyen Ömer Faruk Dengiz'e Sert Çıkıştı!

Son dönemlerde Bodrum'daki mekanların müşteri konusunda yaşadığı sıkıntılar gündemdeydi biliyorsunuz ki. Armağan Çağlayan ise 'Bodrum batarsa Türkiye de batar' diyen Bodrum Otelciler Birliği Başkanı'na sert çıkıştı.