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Güneş'i Sahnesine Davet Eden Göksel'in Detone Olup Sinirlenince Güneş'e Gözlerini Devirmesi Olay Oldu!

Güneş'i Sahnesine Davet Eden Göksel'in Detone Olup Sinirlenince Güneş'e Gözlerini Devirmesi Olay Oldu!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
23.07.2024 - 17:55

Bir konserinde ünlü şarkıcı Güneş'i sahnesine davet eden Göksel, Güneş'in sesine ayak uyduramayınca detone oldu. Detone olmasına sinirlenen Göksel'in Güneş'e göz devirmesi ise olay oldu!

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Pop müziğin sevilen isimlerinden biri olan Göksel'i 'Acıyor', 'Uzaktan', 'Günün Birinde', 'Baksana Talihe' gibi şarkılarıyla tanıyoruz.

Pop müziğin sevilen isimlerinden biri olan Göksel'i 'Acıyor', 'Uzaktan', 'Günün Birinde', 'Baksana Talihe' gibi şarkılarıyla tanıyoruz.

Ünlü şarkıcı yıllara meydan okuyan güzelliğinin yanı sıra asil ve zarif duruşuyla da sık sık konuşuluyor biliyorsunuz ki.

Ünlü şarkıcı yıllara meydan okuyan güzelliğinin yanı sıra asil ve zarif duruşuyla da sık sık konuşuluyor biliyorsunuz ki.

Çoğu zaman kibarlığından ödün vermeyen Göksel, bu kez herkesi şaşırtan bir durum ile gündeme geldi. Son dönemlerin popüler şarkıcılarından biri olan Güneş'i sahnesine davet eden Göksel, ünlü şarkıcıyla birlikte 'Aşkın Yalanmış' şarkısını seslendirdi.

Çoğu zaman kibarlığından ödün vermeyen Göksel, bu kez herkesi şaşırtan bir durum ile gündeme geldi. Son dönemlerin popüler şarkıcılarından biri olan Güneş'i sahnesine davet eden Göksel, ünlü şarkıcıyla birlikte 'Aşkın Yalanmış' şarkısını seslendirdi.

Güneş ve Göksel sahnede çok eğlenirken şarkının bir kısmında Güneş'e ayak uyduramayan Göksel detone olunca olanlar oldu!

Güneş ve Göksel sahnede çok eğlenirken şarkının bir kısmında Güneş'e ayak uyduramayan Göksel detone olunca olanlar oldu!

Kendisinin detone olmasına sinirlenen Göksel'in Güneş'e göz devirdiği anlar resmen olay oldu!

Kendisinin detone olmasına sinirlenen Göksel'in Güneş'e göz devirdiği anlar resmen olay oldu!
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İşte o anlar 👇🏻

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