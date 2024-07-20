İddialar Doğru Çıktı: Danla Bilic 21 Yaşındaki Sevgilisi Milli Futbolcu Doğan Alemdar'la İlk Kez Görüntülendi!
İddialar Doğru Çıktı: Danla Bilic 21 Yaşındaki Sevgilisi Milli Futbolcu Doğan Alemdar'la İlk Kez Görüntülendi!
En yakın arkadaşı Ala Tokel'in yolundan gitmeye karar veren Danla Bilic, 21 yaşındaki sevgilisi milli futbolcu Doğan Alemdar'la ilk kez görüntülendi.
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Hepimizin makyaj videoları ile tanıdığı ve zaman içerisinde geçirdiği değişim ile bambaşka birine dönüşen Danla Bilic, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
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Adı bir dönem Çakal'la anılan ancak şimdilerde bekarlığın tadını çıkardığını zannettiğimiz ünlü isim, aşk hayatı ile de çok konuşuluyor.
Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Danla Bilic, en yakın arkadaşı Ala Tokel, Tokel'in sevgilisi Bertuğ Yıldırım ve Doğan Alemdar ile magazin kameralarına yakalanmış hatta Alemdar ile Bilic'in aşk yaşadığı iddia edilmişti.
En yakın arkadaşı Ala Tokel'in izinden gitmeye karar veren Danla Bilic hakkındaki iddialar doğru çıktı! Ünlü isim 21 yaşındaki milli futbolcu Doğan Alemdar ile ilk kez görüntülendi.
Belgrad sokaklarını arşınlayan ikiliden ilk aşk karesi de gelmiş oldu 👇🏻
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Ohaaa ne diyorsun nasıl olur böyle bişey aklım almıyor 😧😲😱