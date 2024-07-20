Gülümsemediği İçin Eleştirilen Nişanlısını Savunan Kadir Ezildi'nin Enteresan Açıklaması Dillere Fena Düştü!
Gülümsemediği İçin Eleştirilen Nişanlısını Savunan Kadir Ezildi'nin Enteresan Açıklaması Dillere Fena Düştü!
Sık sık nişanlısının gülümsemediğine dair eleştiri alan Kadir Ezildi, paylaştığı video ile nişanlısını savundu. Ezildi'nin enteresan savunması dillere fena düştü.
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Temizlik programları ile tanınan ve hem titizliği hem sempatik tavırları ile sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kadir Ezildi'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Hayatında biri olduğunu ve nişan hazırlığı yaptığını bildiğimiz ünlü isim, sevgilisini kimselere göstermiyor hatta sır gibi saklıyordu hatırlarsanız. Ancak hazırlıklarının her bir anını paylaşmaktan da geri kalmıyordu.
Ezildi, hayallerindeki evlilik teklifini gerçekleştirdiği videosuyla da hem sevgilisini ilk kez göstermiş hem de evleneceğini cümle aleme duyurmuştu. Ancak ünlü ismin teklifi de teklifinin detayları da dillere düşmüştü.
Evlilik teklifinin hemen akşamında söz merasimini de gerçekleştiren ünlü çift, yine her detayı sosyal medya hesaplarından paylaşmış hatta Ezildi'nin milyonluk çeyiz paylaşımları "görgüsüz" yorumlarına neden olmuştu.
Çiftin çok eleştirilmesinin bir nedeni de Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen'in paylaşımlarda hiç gülmüyor olmasıydı.
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Bu eleştirilere daha fazla dayanamayan Ezildi, bir paylaşım yaparak nişanlısını savundu. Savundu savunmasına ama ünlü ismin "yeni gelin, öyle hevesli gibi görünmesin" açıklamaları yine dillere düşmekten kurtulamadı.
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