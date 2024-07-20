Icardi ile Boşanma Aşamasında Olan Wanda Nara'nın Babası Gözaltına Alındı!
Icardi ile Boşanma Aşamasında Olan Wanda Nara'nın Babası Gözaltına Alındı!
Icardi le yaşadığı çalkantılı ilişkiyle gündeme gelen Wanda Nara'nın babası gözaltına alındı.
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Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Wanda Nara'nın Galatasaray'ın yıldızı Icardi'ye boşanma davası açtığı iddia edilmişti. Daha sonra Wanda Nara, "Mauro'dan ayrıldım. Kişisel ve sağlık nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı." açıklamaları ile ayrılığı doğrulamıştı.
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Icardi ile yaşadığı çalkantılı aşkla gündemden düşmeyen Wanda Nara, bu kez bambaşka bir konu ile gündeme geldi.
Ünlü ismin babası Andres Nara'nın eşi Alicia Barbasola'ya şiddet uyguladığı nedeniyle gözaltına alındığı iddia edildi.
Arjantin medyasında yer alan haberlere göre 67 yaşındaki Nara'nın 35 yaşındaki eşi Alicia Barbasola'ya şiddet uyguladığı ve komşuların polisi aradığı iddia edilirken Barbasola'nın, polislere Nara'nın kendisine vurduğunu belirttiği ifade edildi.
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