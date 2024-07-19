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Haftanın En Şık Kadın Ünlüsünü Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!

Haftanın En Şık Kadın Ünlüsünü Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
19.07.2024 - 16:49

Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri kombinleriyle konuşuldu. Biz de haftanın en şık kadın ünlüsünü sizlerle birlikte seçelim istedik!

Hazırsanız, hadi başlayalım!

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Nazlı Sabancı?

Nazlı Sabancı?

Yasemin Şefkatli?

Yasemin Şefkatli?

Demet Özdemir?

Demet Özdemir?

Afra Saraçoğlu?

Afra Saraçoğlu?

Sinem Kobal?

Sinem Kobal?
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Didem Soydan?

Didem Soydan?

Burcu Esmersoy?

Burcu Esmersoy?

Merve Boluğur?

Merve Boluğur?

Birce Akalay?

Birce Akalay?

Seda Bakan?

Seda Bakan?
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Şimdi gelelim asıl sorumuza! Sizce bu haftanın en şık ismi kim?

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