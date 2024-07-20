Yeni Nesil Set Aşklarını Eleştiren Nuri Alço'dan "Türkiye'nin En Güzel Kadınlarıyla Seviştim" Açıklaması!
Yeni Nesil Set Aşklarını Eleştiren Nuri Alço'dan "Türkiye'nin En Güzel Kadınlarıyla Seviştim" Açıklaması!
Yeni nesil set aşklarını sert bir dille eleştiren Nuri Alço, 'Türkiye'nin en güzel kadınlarıyla seviştim' açıklamasıyla gündeme geldi.
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Yeşilçam'ın kötü adamı Nuri Alço'yu mutlaka tanıyorsunuzdur. Takip edenler mutlaka bilir ki ünlü oyuncu son sönemlerde geçirdiği rahatsızlıklar nedeniyle sık sık gündeme gelmişti.
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Son zamanlarda sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta isim son olarak kornea nakli olarak sevenlerini korkutmuştu.
Posta'dan Alev Gürsoy'a röportaj veren ünlü oyuncu bu kez de yeni dönem oyuncularının set aşkları hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.
Gürsoy'un "Yeşilçam'da siz dünyanın en güzel kadınlarıyla oynadınız ama adınız kimseyle çıkmadı. Hiç mi yoktu kaçamaklarınız?" sorusunu yanıtlayan usta isim, "Öyle aşklar falan yoktu bizde. Film başlar, bitene kadar hepimiz arkadaş, dost olurduk." açıklamalarında bulundu.
Şimdiki oyuncuların her dizide aşık olup, beraber yaşayıp, evlenip dizi-film bittikten sonra da ayrılmalarını eleştiren Nuri Alço, "kimse sizi heyecanlandırmadı mı?" sorusuna ise "Öyle bir şey düşünmüyorsun ki. Aklına öyle bir şey nasıl gelebilir? O anda rolünü paylaşıyorsun onlarla birlikte. Rol arkadaşın senin mümkün değil öyle bir şey düşünmek." cevabını verdi.
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Usta ismin "Yeşilçam, topluma yaşamıyla da örnektir. Bu aile kavramı ve saygı hiçbir zaman bozulmadı. Rol icabı Türkiye’nin en güzel kadınlarıyla seviştim ama hiçbirine yan gözle bakmadım." açıklamalarıyla da dikkat çekti.
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