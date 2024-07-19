Tatil Öncesi Alışverişe Çıkan Acun Ilıcalı'nın Sevgilisi Çağla Altunkaya'nın Tektaşının Değeri Dudak Uçuklattı
Tatil Öncesi Alışverişe Çıkan Acun Ilıcalı'nın Sevgilisi Çağla Altunkaya'nın Tektaşının Değeri Dudak Uçuklattı
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, alışveriş yaparken görüntülendi. Ünlü ismin tektaşının değeri dudak uçuklattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Ayça Çağla Altunkaya ile olan ilişkisini mutlaka duymuşsunuzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü televizyoncu, Şeyma Subaşı ile evliliğini sonlandırdıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile yeni bir aşka yelken açmış ve yeni ilişkisini kameralardan uzak yaşamayı tercih etmişti.
Çağla Altunkaya ile 3 yıldır birlikte olan Ilıcalı, ilişkisini "Çok mutlu bir bir beraberliğim var. Çağla ile olan küçük ve masum dünyamda çok mutluyum." sözleriyle ifade etmişti.
Geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıyan Çağla Altunkaya, ufak bir Avrupa seyahatine çıkacaklarını ve eksiklerini almaya geldiğini söyledi.
Neşeli ve sempatik halleriyle dikkat çeken Çağla Altunkaya'nın tektaşı da gözlerden kaçmadı. Acun Ilıcalı ile bu yaz nikah masasına oturulacağı konuşulan Altunkaya'nın yüzüğünün 5 milyon TL olduğu iddia edildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın