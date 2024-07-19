Melis İşiten'in "Benim Sevgilime Asılsınlar" Temalı Enteresan Yorumu "Ben En İyisi Mağarama Döneyim" Dedirtti!
Melis İşiten'in "Benim Sevgilime Asılsınlar" Temalı Enteresan Yorumu "Ben En İyisi Mağarama Döneyim" Dedirtti!
Geçtiğimiz gün Sibel Arna'nın 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' programına konuk olan Melis İşiten'in enteresan ilişki yorumu 'ben mağarama döneyim' dedirtti.
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Uraz Kaygılaroğlu'yla yaşadığı aşk, ani evlilik ve boşanma ile bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Melis İşiten, şimdilerde kariyeri ile ön planda biliyorsunuz ki.
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"Melis İşiten'le Zaten Şov" isimli programı ile sık sık gündeme gelen ünlü ismin bazen konuklarına sorduğu sorular bazen kahkahası bazen de açıklamaları gündeme geliyor. Çoğu zaman da eleştiri yağmuruna tutuluyor!
Bu kez bir değişiklik yaparak konuk olan İşiten, Sibel Arna'nın "Ne Olursan Ol Rahat Ol" adlı programına katıldı. Özel hayatı ile ilgili birçok açıklamada bulunan İşiten, yine magazin gündeminin tam ortasına yerleşti!
Bir ilişkide nasıl olduğunu anlatan ünlü isim, "Aynı masada oturduğum bir kadın sevgilime asılırsa hoşuma gider. Ben yanımdaki erkek beğenilsin isterim." açıklamalarıyla dikkat çekti.
Melis İşiten'in "Çünkü o istenilen adam. Benim diye çok tatmin olurum, ona asılan kadına hiçbir şey yapmam. Sadece kadın bakıyorken öpüşüyor olmak yeterlidir." açıklamaları "ben en iyisi mağarama döneyim" dedirtti.
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Melis İşiten ve Sibel Arna'nın röportajının tamamını izlemek isterseniz 👇🏻
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