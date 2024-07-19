Oryantal Didem'den Nez ve Onur Rüştü Atilla Aşkına Sert Çıkış: "Aç İnsanlar Bunlar"
Oryantal Didem'den Nez ve Onur Rüştü Atilla Aşkına Sert Çıkış: "Aç İnsanlar Bunlar"
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Tüm Türkiye'nin Oryantal Didem olarak tanıdığı Didem Kınalı, 2000'li yılların en popüler ve sevilen isimlerinden bir tanesiydi biliyorsunuz ki.
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İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show ile tanınan ünlü dansçı, şimdilerde şarkıcı kimliğiyle ön plana çıkıyor. Dansı bırakarak kariyerinde bambaşka bir sayfa açan Didem Kınalı, açıklamaları ile de zaman zaman magazin gündeminin tam ortasında yerini alıyor.
Ünlü isim bu kez de son dönemde herkesin konuştuğu Onur Atilla ve Nez aşkına yaptığı yorumla gündeme geldi.
"Nez hakkında konuşmak istemem. Başkalarının özel hayatı kendisine özeldir. Benim karakterim gereği ben evli bir insan ile olmam. Yok o boşanacaktı da, yok araları bozuk da, kağıt üzerinde sadece evli vs durumlarında ben yokum. Ben böyle bir şey yapmam." açıklamalarında bulunan Kınalı, yuva yıkanın yuvası olmayacağını da söyleyerek bu aşka sert çıkıştı.
Didem Kınalı, ünlü çiftin aşkı için "Evli olan kadının yerinde ben de olabilirim. İnsanlarda şunu duyuyorum ya. En yakın kız arkadaşının erkek arkadaşına göz koyan insanlar var. Aç diyoruz biz bunlara. Aç insanlar." açıklamalarında bulundu.
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