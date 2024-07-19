Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Oryantal Didem'den Nez ve Onur Rüştü Atilla Aşkına Sert Çıkış: "Aç İnsanlar Bunlar"

Oryantal Didem'den Nez ve Onur Rüştü Atilla Aşkına Sert Çıkış: "Aç İnsanlar Bunlar"

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
19.07.2024 - 12:11

Oryantal Didem, son dönemde magazin gündeminde bomba etkisi yaratan Nez ve Onur Rüştü Atilla aşkına sert çıkıştı!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tüm Türkiye'nin Oryantal Didem olarak tanıdığı Didem Kınalı, 2000'li yılların en popüler ve sevilen isimlerinden bir tanesiydi biliyorsunuz ki.

Tüm Türkiye'nin Oryantal Didem olarak tanıdığı Didem Kınalı, 2000'li yılların en popüler ve sevilen isimlerinden bir tanesiydi biliyorsunuz ki.

İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show ile tanınan ünlü dansçı, şimdilerde şarkıcı kimliğiyle ön plana çıkıyor. Dansı bırakarak kariyerinde bambaşka bir sayfa açan Didem Kınalı, açıklamaları ile de zaman zaman magazin gündeminin tam ortasında yerini alıyor.

İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show ile tanınan ünlü dansçı, şimdilerde şarkıcı kimliğiyle ön plana çıkıyor. Dansı bırakarak kariyerinde bambaşka bir sayfa açan Didem Kınalı, açıklamaları ile de zaman zaman magazin gündeminin tam ortasında yerini alıyor.

Ünlü isim bu kez de son dönemde herkesin konuştuğu Onur Atilla ve Nez aşkına yaptığı yorumla gündeme geldi.

Ünlü isim bu kez de son dönemde herkesin konuştuğu Onur Atilla ve Nez aşkına yaptığı yorumla gündeme geldi.

"Nez hakkında konuşmak istemem. Başkalarının özel hayatı kendisine özeldir. Benim karakterim gereği ben evli bir insan ile olmam. Yok o boşanacaktı da, yok araları bozuk da, kağıt üzerinde sadece evli vs durumlarında ben yokum. Ben böyle bir şey yapmam." açıklamalarında bulunan Kınalı, yuva yıkanın yuvası olmayacağını da söyleyerek bu aşka sert çıkıştı.

"Nez hakkında konuşmak istemem. Başkalarının özel hayatı kendisine özeldir. Benim karakterim gereği ben evli bir insan ile olmam. Yok o boşanacaktı da, yok araları bozuk da, kağıt üzerinde sadece evli vs durumlarında ben yokum. Ben böyle bir şey yapmam." açıklamalarında bulunan Kınalı, yuva yıkanın yuvası olmayacağını da söyleyerek bu aşka sert çıkıştı.

Didem Kınalı, ünlü çiftin aşkı için "Evli olan kadının yerinde ben de olabilirim. İnsanlarda şunu duyuyorum ya. En yakın kız arkadaşının erkek arkadaşına göz koyan insanlar var. Aç diyoruz biz bunlara. Aç insanlar." açıklamalarında bulundu.

Didem Kınalı, ünlü çiftin aşkı için "Evli olan kadının yerinde ben de olabilirim. İnsanlarda şunu duyuyorum ya. En yakın kız arkadaşının erkek arkadaşına göz koyan insanlar var. Aç diyoruz biz bunlara. Aç insanlar." açıklamalarında bulundu.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın