Yılllar Süren Küslüğe Son Veren İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe'den İlk Fotoğraf Geldi!
Yılllar Süren Küslüğe Son Veren İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe'den İlk Fotoğraf Geldi!
15 yıl önce bir canlı yayında tartıştıktan sonra küsen İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe, yıllardır konuşmuyordu. Geçtiğimiz saatlerde ise ikiliden beklenmedik bir hamle geldi ve yıllar süren küslük sona erdi.
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Hatırlar mısınız bilmiyoruz bundan yaklaşık 15 yıl önce yani 2009 yılında İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'a konuk olan isimlerden bir tanesi Yıldız Tilbe'ydi.
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Yıldız Tilbe, “Kandıramazsın Beni” parçasını söyledikten sonra programa reklam arası verilmiş, reklamlardan sonra ise İbrahim Tatlıses, Tilbe'nin kendisine saygısızlık yaptığını söyleyerek seyircileri şaşırtmıştı.
Daha sonra Tilbe'nin geçmişte dayak yediğini ve kendisinden yardım istediğini anlatan Tatlıses, Tilbe'ye dönüp “Seni pe....nklerin elinden kurtardım” demişti. Bu söylemleri duyan ünlü şarkıcı ise “Beni kimse pe..lerden filan kurtarmadı. Ayrıca sizden yardım istediysem bunu niye burada söylüyorsunuz, çok ayıp ediyorsunuz” diyerek canlı yayını terk etmişti.
Tilbe'nin programı terk etmesinin ardından çılgına dönen İbrahim Tatlıses ise Yıldız Tilbe için “Ne zaman yayına çıksa, şunu yapmam, bunu söylemem, şunu sorma, bunu anlatma diye talepte bulunuyor. Lanet olsun kardeşim. Gelmezsen gelme. Şarkını da istemiyorum seni de” açıklamalarında bulunmuştu.
İşte ikili o gün bu gündür küs. Dile kolay 15 yıldır bir kez bile görüşmediler. Ta ki geçtiğimiz saatlere kadar.
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Dün akşam saatlerinde Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses birlikte oldukları bir kareyi sosyal medya hesaplarından paylaşarak barıştıklarını resmen duyurdular ve yılın bombasını da patlatmış oldular!
Yıldız Tilbe paylaşımına herhangi bir not düşmezken İbrahim Tatlıses, Tilbe ile olan karesine "Hoş geldin Yıldız kızım" notunu düştü.
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