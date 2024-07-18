20. Yaşını Kutlamak İsterken İkinci Derece Yanık Olan Demet Akalın'ın Talihsiz Doğum Günü Hikayesi!
20. Yaşını Kutlamak İsterken İkinci Derece Yanık Olan Demet Akalın'ın Talihsiz Doğum Günü Hikayesi!
20. yaşını kutlamak i̇sterken i̇kinci derece yanık olan Demet Akalın'ın talihsiz doğum günü hikayesine gelin birlikte bakalım!
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Atarlı giderli şarkılarıyla müzik listelerini sallayan Demet Akalın'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü sanatçı hem kariyeri hem özel hayatı ile magazin gündeminin en sevilen isimlerinden bir tanesi.
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Ünlü sanatçı sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. Hatta sosyal medya onun için bir yaşam tarzı desek yeri. Eğer takip ediyorsanız mutlaka biliyorsunuzdur ki Demet Akalın, hem televizyon hem dünya gündemi hakkında sık sık paylaşım yapıyor!
Peki siz Demet Akalın'ın 20. yaş gününde ikinci derece yanık olduğunu biliyor muydunuz? Gelin, hikayeye birlikte bakalım!
Geçtiğimiz yıllarda 20'li yaşlar akımına katılan Demet Akalın, herkesin paylaştığı mutlu pozların aksine hastaneden bir kare paylaşmış ve "20. yaş günümde uçan balonlardan yanmıştım" açıklamasını yapmıştı hatırlarsanız.
20.yaş gününü kutladığı bir partide mumların patlattığı yanıcı gaz dolu balonların yüzünü yaraladığını anlatan ünlü şarkıcı "Her gün kabukları soyuluyordu suratımın epey acılıydı" açıklamasında bulunmuştu.
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