Ayrılık Hiç Yaramadı: Afra Saraçoğlu'nun Mahzun Bakışlı Son Pozları "Gözlerinin Feri Sönmüş" Dedirtti!
Ayrılık Hiç Yaramadı: Afra Saraçoğlu'nun Mahzun Bakışlı Son Pozları "Gözlerinin Feri Sönmüş" Dedirtti!
Geçtiğimiz saatlerde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun birbirlerini takipten çıkması ikilinin ayrıldığını düşündürtmüştü. Ayrılığın ardından ilk paylaşımını yapan Afra Saraçoğlu'nun son pozları olay oldu!
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Yalı Çapkını'nın Seyran'ı ve Ferit'i Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aşkını duymayan kalmamıştır diye düşünüyoruz. Çiftin olaylı başlayan ve bir dargın bir barışık ilerleyen aşkları magazin gündeminin de sosyal medyanın da dilinden düşmüyor biliyorsunuz ki.
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Bir dargın bir barışık derken ciddiyiz çünkü çiftimiz en az yılda bir kere takipten çıkmalı birkaç kez de detaylarına hakim olamadığımız ayrılıkları ile mutlaka gündeme geliyorlar!
Son olarak İspanya tatilinin keyfini çıkardığını bildiğimiz çift, dün yine birbirlerini takipten çıktı! Tabii ikilinin birbirini takip etmediğini görenlerin aklına ilk gelen ise ayrılık oldu.
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in birbirini takipten çıkmasına çok üzülenler olsa da bu hareketin sadece konuşulmak için yapıldığını söyleyenler de oldu tabii!
Afra Saraçoğlu'ndan ayrılık sonrası ilk paylaşım ise geçtiğimiz saatlerde geldi. Maskeli paylaşımı ile dikkat çeken ünlü oyuncu pozlarına "sleep no more 🎭 NYC 🌧️" notunu düştü.
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Mert Ramazan Demir ile birlikteyken her pozunda kocaman gülümseyen Saraçoğlu'nun durgun bakışları ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.
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