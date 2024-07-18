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Büyük Gün Geldi: Eşi ile Sıkı Bir Kilo Verme Sürecine Giren Eser Yenenler'in Tartıdaki Son Kilosu Belli Oldu!

Büyük Gün Geldi: Eşi ile Sıkı Bir Kilo Verme Sürecine Giren Eser Yenenler'in Tartıdaki Son Kilosu Belli Oldu!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
18.07.2024 - 09:42

Eşi Berfu Yenenler ile sıkı bir kilo verme sürecine adım atan Eser Yenenler'in tartıya çıktığı büyük gün geldi! Eşinin 15 günde 7 kilo verdiği anları Berfu Yenenler paylaştı!

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2019 yılında dünyaevine giren Berfu Yenenler ve Eser Yenenler, son dönemlerde magazin gündeminin en çok konuşulan çiftlerinden biri biliyorsunuz ki.

2019 yılında dünyaevine giren Berfu Yenenler ve Eser Yenenler, son dönemlerde magazin gündeminin en çok konuşulan çiftlerinden biri biliyorsunuz ki.

Dünya tatlısı iki oğulları olan çift, hem sosyal medya paylaşımları hem de yer aldıkları projelerle sık sık isimlerinden söz ettiriyorlar.

Dünya tatlısı iki oğulları olan çift, hem sosyal medya paylaşımları hem de yer aldıkları projelerle sık sık isimlerinden söz ettiriyorlar.

Şimdilerde YouTube'da kendi talk show programını yapan Berfu Yenenler, konuklarıyla olan iletişiminin yanı sıra diğer sosyal medya hesaplarında ürettiği içerikler ile de gündeme geliyor.

Şimdilerde YouTube'da kendi talk show programını yapan Berfu Yenenler, konuklarıyla olan iletişiminin yanı sıra diğer sosyal medya hesaplarında ürettiği içerikler ile de gündeme geliyor.

Takip edenler mutlaka bilir, Berfu Yenenler şimdilerde eşinin kilo verme sürecinin neredeyse her bir detayını takipçileri ile paylaşıyor. Hatta herkes merakla Eser Yenenler'in tartıya çıkacağı günü bekliyor desek yeri!

Takip edenler mutlaka bilir, Berfu Yenenler şimdilerde eşinin kilo verme sürecinin neredeyse her bir detayını takipçileri ile paylaşıyor. Hatta herkes merakla Eser Yenenler'in tartıya çıkacağı günü bekliyor desek yeri!

Ve o büyük gün sonunda geldi! Eser Yenenler 15 günde tam 7 kilo vererek insanlık için küçük kendisi için büyük bir adım attı!

Ve o büyük gün sonunda geldi! Eser Yenenler 15 günde tam 7 kilo vererek insanlık için küçük kendisi için büyük bir adım attı!
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Eşi Eser Yenenler'in 142 kilodan 14.8 kiloya düştüğü anları sosyal medya hesabından paylaşan Berfu Yenenler'in videosuna sosyal medya kullanıcılarından da birçok yorum geldi.

Eşi Eser Yenenler'in 142 kilodan 14.8 kiloya düştüğü anları sosyal medya hesabından paylaşan Berfu Yenenler'in videosuna sosyal medya kullanıcılarından da birçok yorum geldi.

Gelin önce Berfu Yenenler'in paylaşımına 👇🏻

Şimdi de gelen yorumlara bakalım 👇🏻

Şimdi de gelen yorumlara bakalım 👇🏻

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