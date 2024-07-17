İlk Defa Duyacaksınız: Annesi Tarafından İstenmediğini Anlatan Yıldız Tilbe'nin Hikayesi Yürek Burktu!
İlk Defa Duyacaksınız: Annesi Tarafından İstenmediğini Anlatan Yıldız Tilbe'nin Hikayesi Yürek Burktu!
Son konserinde seyircilere annesi tarafından istenmediğini anlatan Yıldız Tilbe'nin hikayesi yürek burktu.
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Sahne şovları ve şarkıları ile yıllardır gözümüzü gönlümüzü açan tabii bir de kulaklarımızın pasını silen ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Samimiyeti ile kendini en yakın arkadaşımızmış gibi hissettiren, Delikanlım, Ama Evlisin, Vazgeçtim gibi şarkılarıyla yıllardır aşk acılarımızın en büyük ortağı olan ünlü şarkıcı, açıklamalarıyla da sık sık gündem oluyor biliyorsunuz ki.
Kalbinden geçirdiği anında diline dökülen ünlü şarkıcı bu sefer de son konserinde anlattığı hikaye ile gündeme geldi.
59. doğum gününde sahnede olan ünlü şarkıcı, seyircilerine samimi itiraflarda bulunarak annesinin kendisini istemediğini anlattı. "Annem 6 kız çocuktan sonra ben de kız olurum diye beni istememiş, düşürmek için çok uğraşmış" diyen Tilbe, annesinin düşük yapmak için ilaç içtiğini, yüksekten atladığını anlattı.
Yıldız Tilbe, "Annem ne yaptıysa ben düşmemişim, düşürememiş beni. Son çocuğu olarak da ben doğmuşum" açıklamalarından sonra alkışlar ve "iyi ki doğdun" tezahüratları ile karşılandı.
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