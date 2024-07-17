Ehliyetini Kaptırınca Satmıştı:Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu'nun Yeni Arabasının Fiyatı Olay Oldu
Ehliyetini Kaptırınca Satmıştı:Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu'nun Yeni Arabasının Fiyatı Olay Oldu
Mayıs Ayında ehliyetini kaptıran ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, yaşanan olaydan 10 gün sonra arabasını değiştirmişti. Ünlü oyuncunun yeni arabasının fiyatı olay oldu!
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Hem güzelliği hem başarılı oyunculuğu ile sık sık magazin dünyasında konuşulan Sıla Türkoğlu'nu mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakteri ile seyircinin sinirlerini sık sık hoplatan, başarılı oyunculuğu ile de takdir toplayan Türkoğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de sık sık gündeme geliyor.
Hatırlarsanız ünlü oyuncu geçtiğimiz mayıs ayında trafik çevirmesinde alkollü çıkınca ehliyetini kaptırmıştı. Ehliyetini kaptırdıktan yaklaşık 10 gün sonra arabasını satarak kendisine 3 milyon 500 bin TL'ye yeni bir araba alan ünlü oyuncunun yeni arabasının fiyatı olay oldu!
Ehliyeti olmadığı için yeni arabasını kullanamayan Türkoğlu'nun aracı 4 ay daha otoparkta bekleyecek! Posta'dan Engin Can Dilekli'nin haberine göre Türkoğlu'nun yeni arabasını kullanabilmek için gün saydığı öğrenildi.
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