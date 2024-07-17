Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Ehliyetini Kaptırınca Satmıştı:Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu'nun Yeni Arabasının Fiyatı Olay Oldu

Ehliyetini Kaptırınca Satmıştı:Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu'nun Yeni Arabasının Fiyatı Olay Oldu

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
17.07.2024 - 14:25

Mayıs Ayında ehliyetini kaptıran ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, yaşanan olaydan 10 gün sonra arabasını değiştirmişti. Ünlü oyuncunun yeni arabasının fiyatı olay oldu!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hem güzelliği hem başarılı oyunculuğu ile sık sık magazin dünyasında konuşulan Sıla Türkoğlu'nu mutlaka tanıyorsunuzdur.

Hem güzelliği hem başarılı oyunculuğu ile sık sık magazin dünyasında konuşulan Sıla Türkoğlu'nu mutlaka tanıyorsunuzdur.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakteri ile seyircinin sinirlerini sık sık hoplatan, başarılı oyunculuğu ile de takdir toplayan Türkoğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de sık sık gündeme geliyor.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakteri ile seyircinin sinirlerini sık sık hoplatan, başarılı oyunculuğu ile de takdir toplayan Türkoğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de sık sık gündeme geliyor.

Hatırlarsanız ünlü oyuncu geçtiğimiz mayıs ayında trafik çevirmesinde alkollü çıkınca ehliyetini kaptırmıştı. Ehliyetini kaptırdıktan yaklaşık 10 gün sonra arabasını satarak kendisine 3 milyon 500 bin TL'ye yeni bir araba alan ünlü oyuncunun yeni arabasının fiyatı olay oldu!

Hatırlarsanız ünlü oyuncu geçtiğimiz mayıs ayında trafik çevirmesinde alkollü çıkınca ehliyetini kaptırmıştı. Ehliyetini kaptırdıktan yaklaşık 10 gün sonra arabasını satarak kendisine 3 milyon 500 bin TL'ye yeni bir araba alan ünlü oyuncunun yeni arabasının fiyatı olay oldu!

Ehliyeti olmadığı için yeni arabasını kullanamayan Türkoğlu'nun aracı 4 ay daha otoparkta bekleyecek! Posta'dan Engin Can Dilekli'nin haberine göre Türkoğlu'nun yeni arabasını kullanabilmek için gün saydığı öğrenildi.

Ehliyeti olmadığı için yeni arabasını kullanamayan Türkoğlu'nun aracı 4 ay daha otoparkta bekleyecek! Posta'dan Engin Can Dilekli'nin haberine göre Türkoğlu'nun yeni arabasını kullanabilmek için gün saydığı öğrenildi.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın