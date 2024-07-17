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Listenin Birincisi Bu Sefer Şaşırtmadı: Yapay Zeka Türkiye'nin En Yakışıklı 5 Erkek Oyuncusunu Açıkladı!

Listenin Birincisi Bu Sefer Şaşırtmadı: Yapay Zeka Türkiye'nin En Yakışıklı 5 Erkek Oyuncusunu Açıkladı!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
17.07.2024 - 12:26

Her konuda bir fikri olan yapay zekaya bu sefer de Türkiye'nin en yakışıklı erkek oyuncularının kim olduğunu sorduk! Beklenmedik cevaplar aldık. Gelin, yapay zekaya göre Türkiye'nin en yakışıklı erkek oyuncuları kimlermiş bakalım!

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5. Kenan İmirzalıoğlu

5. Kenan İmirzalıoğlu

4. Engin Akyürek

4. Engin Akyürek

3. Burak Özçivit

3. Burak Özçivit

2. Çağatay Ulusoy

2. Çağatay Ulusoy

1. Kıvanç Tatlıtuğ

1. Kıvanç Tatlıtuğ

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