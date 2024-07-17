Listenin Birincisi Bu Sefer Şaşırtmadı: Yapay Zeka Türkiye'nin En Yakışıklı 5 Erkek Oyuncusunu Açıkladı!
Listenin Birincisi Bu Sefer Şaşırtmadı: Yapay Zeka Türkiye'nin En Yakışıklı 5 Erkek Oyuncusunu Açıkladı!
Her konuda bir fikri olan yapay zekaya bu sefer de Türkiye'nin en yakışıklı erkek oyuncularının kim olduğunu sorduk! Beklenmedik cevaplar aldık. Gelin, yapay zekaya göre Türkiye'nin en yakışıklı erkek oyuncuları kimlermiş bakalım!
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5. Kenan İmirzalıoğlu
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4. Engin Akyürek
3. Burak Özçivit
2. Çağatay Ulusoy
1. Kıvanç Tatlıtuğ
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