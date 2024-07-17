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Wimbledon Tenis Turnuvası'na Giden Hakan Sabancı, Zendaya ile Pişti Olunca Dillere Fena Düştü!

Wimbledon Tenis Turnuvası'na Giden Hakan Sabancı, Zendaya ile Pişti Olunca Dillere Fena Düştü!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
17.07.2024 - 09:33

Şu sıralar Hande Erçel ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Hakan Sabancı'nın dünyaca ünlü oyuncu Zendaya ile pişti olması dillere fena düştü!

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Magazin gündeminden asla düşmeyen ve her yaptıkları günlerce konuşulan Hande Erçel - Hakan Sabancı ilişkisini duymayan kalmadı diye düşünüyoruz.

Magazin gündeminden asla düşmeyen ve her yaptıkları günlerce konuşulan Hande Erçel - Hakan Sabancı ilişkisini duymayan kalmadı diye düşünüyoruz.

Attıkları her adım, yaptıkları her paylaşım, gittikler her yer hatta yedikleri ve içtiklerine kadar her şeyleri olay olan ünlü ikilinin neredeyse iki yılı bulan aşkı oldukça yakından takip ediliyor.

Attıkları her adım, yaptıkları her paylaşım, gittikler her yer hatta yedikleri ve içtiklerine kadar her şeyleri olay olan ünlü ikilinin neredeyse iki yılı bulan aşkı oldukça yakından takip ediliyor.

Bu yıl neredeyse gezmedikleri yer kalmayan Erçel ve Sabancı çifti son olarak Wimbledon tenis turnuvasına gitmiş, hatta birilikte yaptıkları paylaşımlar ile de olay olmuşlardı hatırlarsanız!

Bu yıl neredeyse gezmedikleri yer kalmayan Erçel ve Sabancı çifti son olarak Wimbledon tenis turnuvasına gitmiş, hatta birilikte yaptıkları paylaşımlar ile de olay olmuşlardı hatırlarsanız!

Hiçbir detayı atlamayan sosyal medya kullanıcıları yine gözünü dört açıp Hakan Sabancı'nın Zendaya ile pişti olduğunu fark edince ise olanlar oldu. Sabancı'nın pişti olması dillere fena düştü desek yeri!

Hiçbir detayı atlamayan sosyal medya kullanıcıları yine gözünü dört açıp Hakan Sabancı'nın Zendaya ile pişti olduğunu fark edince ise olanlar oldu. Sabancı'nın pişti olması dillere fena düştü desek yeri!

Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!

Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
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