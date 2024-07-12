Birbirlerini Öpmeye Doyamayan Gamze Erçel ve Ailesinin Tatlılık Seviyesi "Bize de Nasip Olur mu?" Dedirtti
Birbirlerini Öpmeye Doyamayan Gamze Erçel ve Ailesinin Tatlılık Seviyesi "Bize de Nasip Olur mu?" Dedirtti
Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel kızı Mavi ve eşi Caner Yıldırım ile birlikte paylaştığı videoyla gündem oldu. Gamze Erçel ve ailesinin öpücük akımını görenler 'bize de nasip olur mu?' demeden edemedi.
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Hande Erçel'in biricik kardeşi Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. 2019 yılında dünyaevine giren ünlü çift, aynı yılın sonunda Gamze ve Hande Erçel'in hayatını kaybeden annesinin de ismini yaşatan kızları Aylin Mavi'yi kucaklarına almışlardı.
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Hatta minik Mavi'ye geçtiğimiz yıllarda karnındaki şişlik nedeniyle gittikleri hastanede henüz 2.5 yaşındayken kanser teşhisi konulmuş ve aile istemediği halde bu haber bir magazin sayfası tarafından yayılmıştı.
Geçtiğimiz Aralık ayında Mavi'nin kanseri yenen çocukların çaldığı zili çalarak yeniden sağlığına kavuşması ise herkese derin bir oh çektirmişti.
Her şeyin yoluna girmesinin ardından kızları Mavi ile paylaşımlarına kaldıkları yerden devam eden Erçel ve Yıldırım çifti, bu kez de tatlılıktan bayılacağınız bir akıma dahil oldu!
Gamze Erçel, Caner Yıldırım ve Mavi'nin birbirlerini öpmeye doyamadıkları anlar görenlerin kalbini eritti. Erçel'in paylaşımı ise sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu!
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İşte Gamze Erçel'in paylaşımı 👇🏻
Gelin Erçel'in paylaşımına kim ne demiş bir de ona bakalım!
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