Gibi'nin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç'tan Sahipsiz Sokak Hayvanları Düzenlemesine "Cinayet" Çıkışı!
Gibi'nin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç'tan Sahipsiz Sokak Hayvanları Düzenlemesine "Cinayet" Çıkışı!
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Yıllardır televizyon ekranlarından tanıdığımız Kıvanç Kılınç, Diriliş Ertuğrul, Filinta gibi yapımlarda rol alsa da kariyer zirvesini Feyyaz Yiğit'in Gibi dizisi ile yapmıştı biliyorsunuz ki.
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Ünlü oyuncu yalnızca kariyeri ile değil, sosyal medya paylaşımları ile de magazin gündeminde sık sık konuşuluyor.
Ünlü oyuncu bu kez sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine verdiği tepki ile gündeme geldi! Kılınç, sahipsiz sokak hayvanlarının uyutulacağı yönündeki yeni düzenlemeye sert çıkıştı!
Ünlü oyuncu Twitter (X) hesabından "Uyutma değil ötanazi" başlıklı bir haberi alıntılayarak "İkisi de değil: Cinayet!" dedi.
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