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Gibi'nin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç'tan Sahipsiz Sokak Hayvanları Düzenlemesine "Cinayet" Çıkışı!

Gibi'nin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç'tan Sahipsiz Sokak Hayvanları Düzenlemesine "Cinayet" Çıkışı!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
12.07.2024 - 23:29

Gibi dizisindeki İlkkan karakterine hayat veren Kıvanç Kılınç'tan sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine 'cinayet' çıkışı geldi!

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Yıllardır televizyon ekranlarından tanıdığımız Kıvanç Kılınç, Diriliş Ertuğrul, Filinta gibi yapımlarda rol alsa da kariyer zirvesini Feyyaz Yiğit'in Gibi dizisi ile yapmıştı biliyorsunuz ki.

Yıllardır televizyon ekranlarından tanıdığımız Kıvanç Kılınç, Diriliş Ertuğrul, Filinta gibi yapımlarda rol alsa da kariyer zirvesini Feyyaz Yiğit'in Gibi dizisi ile yapmıştı biliyorsunuz ki.

Ünlü oyuncu yalnızca kariyeri ile değil, sosyal medya paylaşımları ile de magazin gündeminde sık sık konuşuluyor.

Ünlü oyuncu yalnızca kariyeri ile değil, sosyal medya paylaşımları ile de magazin gündeminde sık sık konuşuluyor.

Ünlü oyuncu bu kez sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine verdiği tepki ile gündeme geldi! Kılınç, sahipsiz sokak hayvanlarının uyutulacağı yönündeki yeni düzenlemeye sert çıkıştı!

Ünlü oyuncu bu kez sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine verdiği tepki ile gündeme geldi! Kılınç, sahipsiz sokak hayvanlarının uyutulacağı yönündeki yeni düzenlemeye sert çıkıştı!

Ünlü oyuncu Twitter (X) hesabından "Uyutma değil ötanazi" başlıklı bir haberi alıntılayarak "İkisi de değil: Cinayet!" dedi.

Ünlü oyuncu Twitter (X) hesabından "Uyutma değil ötanazi" başlıklı bir haberi alıntılayarak "İkisi de değil: Cinayet!" dedi.
twitter.com

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