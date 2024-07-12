Hadid Kardeşleri Bile Solladı: Hande Erçel '2024 Yılının En Güzel Müslüman Kadınları' Listesinde Birinci Oldu!
Hadid Kardeşleri Bile Solladı: Hande Erçel '2024 Yılının En Güzel Müslüman Kadınları' Listesinde Birinci Oldu!
Popüler magazin platformu FillGap, dünyanın en güzel Müslüman kadınlarını seçtiği bir oylama düzenledi. Oylamanın birincisi ise ünlü oyuncu Hande Erçel oldu!
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Attığı her adım olay olan, yaptığı her paylaşımla, söylediği her sözle hatta özel hayatı bile sık sık eleştirilerin odağı olan Hande Erçel'i tanımayan yoktur diye düşünüyoruz!
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Şimdilerde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü oyuncu geçtiğimiz saatlerde bambaşka bir konu ile gündeme geldi!
Hande Erçel, popüler magazin platformu FillGap'in düzenlediği dünyanın en güzel Müslüman kadını oylamasında Meryem Uzerli ve Fahriye Evcen de dahil olmak üzere birçok ünlü ismi sollayarak birinci seçildi!
Erçel'in birinci olduğu listede Fahriye Evcen üçüncü olurken, Meryem Uzerli dördüncü sırada yer aldı. Dünyanın en güzel Müslüman kadını oylamasında Hadid kardeşler ise beşinci sırada yer aldı.
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