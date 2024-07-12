Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Değişimiyle Serenay Sarıkaya'ya Benzetilen İzel Fotoşop İddialarını 'Burhan Altıntop' Edasıyla Tiye Aldı!

Değişimiyle Serenay Sarıkaya'ya Benzetilen İzel Fotoşop İddialarını 'Burhan Altıntop' Edasıyla Tiye Aldı!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
12.07.2024 - 18:45

Bir dönem yüzündeki izler ile gündeme gelen şarkıcı İzel'in son paylaşımındaki inanılmaz değişimi olay olmuş, ünlü şarkıcının son hali Serenay Sarıkaya'ya benzetilmişti. İzel, fotoşop iddialarını tiye aldı!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

90'lı yıllara damgasını vuran İzel-Çelik-Ercan grubunun tek kadın şarkıcısı İzel, bir dönem yüzündeki izler ile gündeme gelmiş ve bu izlerin sevgilisini en yakın arkadaşı ile yakaladıktan sonra stresten meydana geldiğini açıklamıştı hatırlarsanız.

90'lı yıllara damgasını vuran İzel-Çelik-Ercan grubunun tek kadın şarkıcısı İzel, bir dönem yüzündeki izler ile gündeme gelmiş ve bu izlerin sevgilisini en yakın arkadaşı ile yakaladıktan sonra stresten meydana geldiğini açıklamıştı hatırlarsanız.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Hakan Verbiç ile paylaşım yapan ünlü şarkıcının son hali ise olay olmuştu. Yüzündeki izlerden eser kalmayan ünlü şarkıcının son hali Serenay Sarıkaya'ya benzetilmiş, filtre mağduru mu olduğu yoksa estetik mi yaptırdığı ise merak konusu olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Hakan Verbiç ile paylaşım yapan ünlü şarkıcının son hali ise olay olmuştu. Yüzündeki izlerden eser kalmayan ünlü şarkıcının son hali Serenay Sarıkaya'ya benzetilmiş, filtre mağduru mu olduğu yoksa estetik mi yaptırdığı ise merak konusu olmuştu.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Değişimi ile sosyal medyayı adeta birbirine katan İzel, geçtiğimiz saatlerde fotoşop yaptığı iddialarına yanıt verdi. Daha doğrusu ünlü şarkıcı fotoşop iddialarını Burhan Altıntop edasıyla tiye aldı!

Değişimi ile sosyal medyayı adeta birbirine katan İzel, geçtiğimiz saatlerde fotoşop yaptığı iddialarına yanıt verdi. Daha doğrusu ünlü şarkıcı fotoşop iddialarını Burhan Altıntop edasıyla tiye aldı!

İşte o anlar 👇🏻

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın