Değişimiyle Serenay Sarıkaya'ya Benzetilen İzel Fotoşop İddialarını 'Burhan Altıntop' Edasıyla Tiye Aldı!
Değişimiyle Serenay Sarıkaya'ya Benzetilen İzel Fotoşop İddialarını 'Burhan Altıntop' Edasıyla Tiye Aldı!
Bir dönem yüzündeki izler ile gündeme gelen şarkıcı İzel'in son paylaşımındaki inanılmaz değişimi olay olmuş, ünlü şarkıcının son hali Serenay Sarıkaya'ya benzetilmişti. İzel, fotoşop iddialarını tiye aldı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
90'lı yıllara damgasını vuran İzel-Çelik-Ercan grubunun tek kadın şarkıcısı İzel, bir dönem yüzündeki izler ile gündeme gelmiş ve bu izlerin sevgilisini en yakın arkadaşı ile yakaladıktan sonra stresten meydana geldiğini açıklamıştı hatırlarsanız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Hakan Verbiç ile paylaşım yapan ünlü şarkıcının son hali ise olay olmuştu. Yüzündeki izlerden eser kalmayan ünlü şarkıcının son hali Serenay Sarıkaya'ya benzetilmiş, filtre mağduru mu olduğu yoksa estetik mi yaptırdığı ise merak konusu olmuştu.
Değişimi ile sosyal medyayı adeta birbirine katan İzel, geçtiğimiz saatlerde fotoşop yaptığı iddialarına yanıt verdi. Daha doğrusu ünlü şarkıcı fotoşop iddialarını Burhan Altıntop edasıyla tiye aldı!
İşte o anlar 👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın