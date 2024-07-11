Yüzündeki İzlerden Eser Kalmamış: İzel'in İnanılmaz Değişimi Serenay Sarıkaya'ya Benzetildi!
Yüzündeki İzlerden Eser Kalmamış: İzel'in İnanılmaz Değişimi Serenay Sarıkaya'ya Benzetildi!
Bir dönem yüzündeki izler ile gündeme gelen şarkıcı İzel'in son paylaşımındaki inanılmaz değişimi olay oldu! İzel'in son hali sosyal medya kullanıcıları tarafından Serenay Sarıkaya'ya benzetildi.
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15 Ocak 1991 tarihinde çıkardıkları ilk albümleri 'Özledim' ile 90'lı yıllara damga vuran İzel-Çelik-Ercan üçlüsünün tek kadın şarkıcısı İzel Çeliköz'ü mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Çelik'in gruptan ayrılmasından kısa bir süre sonra grup tamamen dağılmış ve grubun her bir üyesi yoluna devam etmişti. Tabii grubun her bir üyesi de hem açıklamaları hem paylaşımları ile magazin gündeminde sık sık konuşulmuştu.
Grubun tek kadın şarkıcısı İzel, bir dönem yüzündeki izler ile de gündeme gelmiş ve bu izlerin sevgilisini en yakın arkadaşı ile yakaladıktan sonra stresten meydana geldiğini açıklamıştı hatırlarsanız.
Sevgilisi Hakan Verbiç’le paylaşım yapan İzel, bu kez de geçirdiği inanılmaz değişim ile gündeme geldi. Yüzündeki izlerden eser kalmayan ünlü şarkıcının filtre mağduru mu olduğu yoksa estetik mi yaptırdığı ise merak konusu oldu.
Ünlü şarkıcının son hali Serenay Sarıkaya başta olmak üzere birçok ünlü isme de benzetildi. Gelin İzel'in son paylaşımına kim ne yorum yapmış birlikte bakalım!
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