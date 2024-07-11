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Bu Ne Çelişki? Şiddet Açıklaması ile Ortalığı Birbirine Katan Dilan Çıtak'ın Umursamaz Tavrı Şaşırttı!

Bu Ne Çelişki? Şiddet Açıklaması ile Ortalığı Birbirine Katan Dilan Çıtak'ın Umursamaz Tavrı Şaşırttı!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
11.07.2024 - 11:17

Dilan Çıtak'ın geçtiğimiz günlerde isim vermeden yaptığı 'Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes bilmeli' açıklaması kafa karıştırmış hatta olay olmuştu. Dün Bodrum'da görüntülenen Çıtak'ın muhabirlerin soruları karşısında gösterdiği tavır ise şaşırttı.

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İbrahim Tatlıses'in 90'lı yıllarda Işıl Çıtak'la yaşadığı kısa süreli beraberliğinden dünyaya gelen kızı Dilan Çıtak, geçtiğimiz günlerde isim vermeden yaptığı "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes bilmeli" açıklaması ile gündeme gelmiş, bu isimsiz kimsenin İbrahim Tatlıses olduğu düşünülmüştü.

İbrahim Tatlıses'in 90'lı yıllarda Işıl Çıtak'la yaşadığı kısa süreli beraberliğinden dünyaya gelen kızı Dilan Çıtak, geçtiğimiz günlerde isim vermeden yaptığı "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes bilmeli" açıklaması ile gündeme gelmiş, bu isimsiz kimsenin İbrahim Tatlıses olduğu düşünülmüştü.

Dilan Çıtak, yaptığı paylaşımı kısa süre içerisinde silse de ortalık çoktan karışmış, hatta Çıtak'ın kardeşi İdo Tatlıses Çıtak'ı takipten bile çıkartmıştı.

Dilan Çıtak, yaptığı paylaşımı kısa süre içerisinde silse de ortalık çoktan karışmış, hatta Çıtak'ın kardeşi İdo Tatlıses Çıtak'ı takipten bile çıkartmıştı.

Geçtiğimiz saatlerde ise eşi Levent Dörter ile birlikte Bodrum'da görüntülenen Dilan Çıtak'a muhabirler yaptığı açıklamalar ile ilgili sorular sordu.

Geçtiğimiz saatlerde ise eşi Levent Dörter ile birlikte Bodrum'da görüntülenen Dilan Çıtak'a muhabirler yaptığı açıklamalar ile ilgili sorular sordu.

Muhabirlerin sorularına "konuşacak bir şey yok, böyle bir şeye gerek yok" cevabını veren Dilan Çıtak, "babanızdan şiddet mi gördünüz?" sorularına da sessiz kaldı.

Muhabirlerin sorularına "konuşacak bir şey yok, böyle bir şeye gerek yok" cevabını veren Dilan Çıtak, "babanızdan şiddet mi gördünüz?" sorularına da sessiz kaldı.

Ünlü ismin çelişkili ve umursamaz tavrı dikkatlerden kaçmadı. Sizce Dilan Çıtak'ın açıklamalarındaki kişi İbrahim Tatlıses mi? Yorumlarda buluşalım!

Ünlü ismin çelişkili ve umursamaz tavrı dikkatlerden kaçmadı. Sizce Dilan Çıtak'ın açıklamalarındaki kişi İbrahim Tatlıses mi? Yorumlarda buluşalım!

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