Bu Ne Çelişki? Şiddet Açıklaması ile Ortalığı Birbirine Katan Dilan Çıtak'ın Umursamaz Tavrı Şaşırttı!

Dilan Çıtak'ın geçtiğimiz günlerde isim vermeden yaptığı 'Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes bilmeli' açıklaması kafa karıştırmış hatta olay olmuştu. Dün Bodrum'da görüntülenen Çıtak'ın muhabirlerin soruları karşısında gösterdiği tavır ise şaşırttı.