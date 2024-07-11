Zenginliğini Cümle Aleme Duyurmaya Ant İçen Acun Ilıcalı'nın Son Açıklaması Dillere Fena Düştü!
Zenginliğini Cümle Aleme Duyurmaya Ant İçen Acun Ilıcalı'nın Son Açıklaması Dillere Fena Düştü!
Zenginliğini cümle aleme duyurmaya ant içen Acun Ilıcalı'nın son açıklamasındaki mütevazılık seviyesi dillere fena düştü.
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Türkiye'nin en büyük televizyoncu, yapımcı, medya patronu ve iş insanlarından biri olan Acun Ilıcalı'yı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Yıllardır ekranlarda olan Ilıcalı, sayısız siyah tişörtü, umursamaz tavırları ve açıklamaları ile magazin gündeminin de en çok konuşulan isimlerinden biri biliyorsunuz ki.
Ünlü isim bu sefer de "Dünyada ne istesem alabilirim. Allah bana bunu lütfetti." açıklaması ile gündeme geldi! Zenginliğini cümle aleme duyurmaya ant içen Ilıcalı'nın son açıklamasındaki mütevazılık seviyesi ise sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü.
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