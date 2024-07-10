Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Wanda Nara Tarafından Terk Edilen Icardi'nin Antrenmandaki Üzgün Hali "Aşk İnsanı Ne Hale Getiriyor" Dedirtti

Wanda Nara Tarafından Terk Edilen Icardi'nin Antrenmandaki Üzgün Hali "Aşk İnsanı Ne Hale Getiriyor" Dedirtti

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
10.07.2024 - 15:45

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray taraftarının 'yengesi' Wanda Nara, yıldızı Mauro Icardi'ye boşanma davası açtığı iddia edilmiş, Nara ise ayrılığı onaylayarak Icardi'yi terk ettiğini açıklamıştı. Haberlerin ardından Icardi'nin ortaya çıkan fotoğrafı hayranlarını üzdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Wanda Nara'nın Galatasaray'ın yıldızı Icardi'ye boşanma davası açtığı iddia edilmişti.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Wanda Nara'nın Galatasaray'ın yıldızı Icardi'ye boşanma davası açtığı iddia edilmişti.

Wanda Nara'nın Icardi'yi takipten çıkartması da bu iddiaları güçlendirmiş, dün gece saatlerinde ise Wanda Nara ayrılığı resmen onaylamıştı.

Wanda Nara'nın Icardi'yi takipten çıkartması da bu iddiaları güçlendirmiş, dün gece saatlerinde ise Wanda Nara ayrılığı resmen onaylamıştı.

Nara'nın "Mauro'dan ayrıldım. Kişisel ve sağlık nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı." açıklamaları da herkesi şaşırtmıştı tabii.

Nara'nın "Mauro'dan ayrıldım. Kişisel ve sağlık nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı." açıklamaları da herkesi şaşırtmıştı tabii.

Haberlerin ardından geçtiğimiz saatlerde antrenmanda görüntülenen Icardi'nin durgun hali dikkatlerden kaçmadı. Ünlü futbolcunun son pozu sosyal medyada resmen yorum yağmuruna tutuldu.

Haberlerin ardından geçtiğimiz saatlerde antrenmanda görüntülenen Icardi'nin durgun hali dikkatlerden kaçmadı. Ünlü futbolcunun son pozu sosyal medyada resmen yorum yağmuruna tutuldu.

Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!

Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın