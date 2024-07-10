Wanda Nara Tarafından Terk Edilen Icardi'nin Antrenmandaki Üzgün Hali "Aşk İnsanı Ne Hale Getiriyor" Dedirtti
Wanda Nara Tarafından Terk Edilen Icardi'nin Antrenmandaki Üzgün Hali "Aşk İnsanı Ne Hale Getiriyor" Dedirtti
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray taraftarının 'yengesi' Wanda Nara, yıldızı Mauro Icardi'ye boşanma davası açtığı iddia edilmiş, Nara ise ayrılığı onaylayarak Icardi'yi terk ettiğini açıklamıştı. Haberlerin ardından Icardi'nin ortaya çıkan fotoğrafı hayranlarını üzdü.
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Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Wanda Nara'nın Galatasaray'ın yıldızı Icardi'ye boşanma davası açtığı iddia edilmişti.
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Wanda Nara'nın Icardi'yi takipten çıkartması da bu iddiaları güçlendirmiş, dün gece saatlerinde ise Wanda Nara ayrılığı resmen onaylamıştı.
Nara'nın "Mauro'dan ayrıldım. Kişisel ve sağlık nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı." açıklamaları da herkesi şaşırtmıştı tabii.
Haberlerin ardından geçtiğimiz saatlerde antrenmanda görüntülenen Icardi'nin durgun hali dikkatlerden kaçmadı. Ünlü futbolcunun son pozu sosyal medyada resmen yorum yağmuruna tutuldu.
Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
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