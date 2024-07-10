Kurtlar Vadisi'nin Ömer Babasıydı: Emin Olcay'ın Son Hali Ağızları Bir Karış Açık Bıraktı!
Kurtlar Vadisi'nin Ömer Babasıydı: Emin Olcay'ın Son Hali Ağızları Bir Karış Açık Bıraktı!
Kurtlar Vadisi dizisindeki Ömer Baba rolü ile hafızalarımıza kazınan Emin Olcay'ın son hali görenlerin ağzını bir karış açık bıraktı!
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Kurtlar Vadisi dizisinde başrol Polat Alemdar'ın babasına yani Ömer Baba karakterine hayat veren Emin Olcay'ı mutlaka hatırlıyorsunuzdur.
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Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu projelerinin ardından ünlü oyuncu en son 2015 yılında Çarşı Pazar isimli projede rol almıştı.
Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen usta oyuncu geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir video ile sevenlerine mesaj gönderdi.
Ünlü oyuncunun son hali ise görenleri şaşırttı!
İşte o anlar 👇🏻
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Gelin bir de kim ne demiş ona bakalım👇🏻
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