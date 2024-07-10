Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses Çiftinin İkizleri Denizle İlk Tanıştırdıkları Anlar Kahkahaya Boğdu!

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses Çiftinin İkizleri Denizle İlk Tanıştırdıkları Anlar Kahkahaya Boğdu!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
10.07.2024 - 09:51

2021'de evlenen İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli geçtiğimiz aylarda kucaklarına aldıkları ikizlerini denizle tanıştırdı!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

2017'de aşk yaşamaya başlayan 2021 yılında ise görkemli ve asil bir düğün ile dünyaevine giren Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çiftini mutlaka tanıyorsunuzdur.

2017'de aşk yaşamaya başlayan 2021 yılında ise görkemli ve asil bir düğün ile dünyaevine giren Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çiftini mutlaka tanıyorsunuzdur.

Evliliklerin ikinci yılında ikiz bebek haberi ile hem şaşırtan hem hayranlarını mest eden Tatlıses çifti, 22 Ocak'ta babalarının isimlerini de yaşatacak ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarını aldılar.

Evliliklerin ikinci yılında ikiz bebek haberi ile hem şaşırtan hem hayranlarını mest eden Tatlıses çifti, 22 Ocak'ta babalarının isimlerini de yaşatacak ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarını aldılar.

O günden beri hem ikizlerin komik halleri hem mutlu aile tablolu paylaşımları ile güldüren Tatlıses çifti bu sefer de ikizleri denizle tanıştırmaya karar verdi!

O günden beri hem ikizlerin komik halleri hem mutlu aile tablolu paylaşımları ile güldüren Tatlıses çifti bu sefer de ikizleri denizle tanıştırmaya karar verdi!

Yaz sezonunu açan Tatlıses ikizlerinin halleri ise görenleri kahkahaya boğdu!

Yaz sezonunu açan Tatlıses ikizlerinin halleri ise görenleri kahkahaya boğdu!

Özellikle de Emir'in yer ve zaman fark etmeden hayatı sorgulaması...

Özellikle de Emir'in yer ve zaman fark etmeden hayatı sorgulaması...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Anlayacağınız ikizler denizle çoktan tanıştı ama kaynaştılar mı ondan pek emin değiliz! 😂

Anlayacağınız ikizler denizle çoktan tanıştı ama kaynaştılar mı ondan pek emin değiliz! 😂

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın