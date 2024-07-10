Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses Çiftinin İkizleri Denizle İlk Tanıştırdıkları Anlar Kahkahaya Boğdu!
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses Çiftinin İkizleri Denizle İlk Tanıştırdıkları Anlar Kahkahaya Boğdu!
2021'de evlenen İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli geçtiğimiz aylarda kucaklarına aldıkları ikizlerini denizle tanıştırdı!
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2017'de aşk yaşamaya başlayan 2021 yılında ise görkemli ve asil bir düğün ile dünyaevine giren Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çiftini mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Evliliklerin ikinci yılında ikiz bebek haberi ile hem şaşırtan hem hayranlarını mest eden Tatlıses çifti, 22 Ocak'ta babalarının isimlerini de yaşatacak ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarını aldılar.
O günden beri hem ikizlerin komik halleri hem mutlu aile tablolu paylaşımları ile güldüren Tatlıses çifti bu sefer de ikizleri denizle tanıştırmaya karar verdi!
Yaz sezonunu açan Tatlıses ikizlerinin halleri ise görenleri kahkahaya boğdu!
Özellikle de Emir'in yer ve zaman fark etmeden hayatı sorgulaması...
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Anlayacağınız ikizler denizle çoktan tanıştı ama kaynaştılar mı ondan pek emin değiliz! 😂
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