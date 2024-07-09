Boşanma İddiaları Doğru Çıktı: Wanda Nara, Galatasaray'ın Yıldızı Mauro Icardi'yi Terk Ettiğini Açıkladı!
Boşanma İddiaları Doğru Çıktı: Wanda Nara, Galatasaray'ın Yıldızı Mauro Icardi'yi Terk Ettiğini Açıkladı!
Geçtiğimiz saatlerde Galatasaray taraftarının 'yengesi' Wanda Nara, yıldızı Mauro Icardi'ye boşanma davası açtığı iddia edilmişti. Wanda Nara'dan ilk ayrılık açıklaması geldi!
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Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, son dönemlerde paylaştığı klipleri ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor biliyorsunuz ki.
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Icardi sayesinde herkesin "yenge" diye hitap ettiği Wanda Nara, eşi ile yaptığı paylaşımlarla da hassas içerikler kategorisine giren +18 içerikleriyle de sık sık gündemimizde yer alıyor.
Wanda Nara, geçtiğimiz saatlerde ise duyanları şoke eden bir iddia ile gündeme gelmiş ve ünlü ismin Galatasaray'ın yıldızı Icardi'ye boşanma davası açtığı iddia edilmişti.
Wanda Nara'nın Icardi'yi takipten çıkartması da bu iddiaları güçlendirmişti tabii. Ancak ortada net bir bilgi olmadığı için kimileri "yeniden barışırlar" diye düşünmüş kimileri de olanları "sinirle yapılmış bir hamle" diye yorumlamıştı.
Ta ki şu ana kadar! America TV'nin haberine göre Wanda Nara, "Mauro'dan ayrıldım. Kişisel ve sağlık nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı." açıklamasında bulunarak ayrılığı doğruladı!
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Bakalım ikilinin arasında başka neler olacak!
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