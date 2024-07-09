Balığa Giden Çağatay Ulusoy'un Son Paylaşımı "Bir Erkeğin Maksimum Sosyal Medya Kullanımı Bu Olmalı" Dedirtti
Balığa Giden Çağatay Ulusoy'un Son Paylaşımı "Bir Erkeğin Maksimum Sosyal Medya Kullanımı Bu Olmalı" Dedirtti
Sosyal medyasını nadiren kullanan, kullandığı zamanda da genellikle kariyerine yönelik paylaşımlar yapan Çağatay Ulusoy'dan balıklı poz geldi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hayatımıza girdiği günden beri gerek yakışıklılığı gerek karizması gerek oyunculuğu gerek ise oyunculuğu ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Çağatay Ulusoy'u mutlaka tanıyorsunuzdur!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sık sık imaj yenileyen, yenilediği her imajıyla da yakışıklılığından ödün vermeyen ünlü oyuncunun attığı her adım olay oluyor biliyorsunuz ki. Ancak Ulusoy, diğer ünlü isimlerimiz gibi sosyal medya hesaplarını pek aktif kullanmıyor, hayatını kameralardan uzak yaşamayı tercih ediyor.
Ünlü oyuncu nadiren de olsa kişisel yaşamını sosyal medya hesaplarından paylaşarak herkese derin bir oh çektiriyor! Tabii bir gözümüzü gönlümüzü de açmıyor değil!
İşte yine o nadir anlardan birindeyiz çünkü Ulusoy, balık tuttuğu anları sosyal medya hesabından paylaştı! Tabii ünlü oyuncunun kısa sürede gündem olan pozunun her bir detayı da sosyal medya kullanıcıları tarafından mercek altına alındı! Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım.
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın